Erlösung für Sci-Fi-Fans: Langerwartete Star Trek-Fortsetzung endlich mit wichtigem Lebenszeichen

Nach Jahren in der Produktionshölle kommt endlich Schwung in die geplante Star Trek-Fortsetzung. Der Film von Mastermind J.J. Abrams könnte noch dieses Jahr mit den Dreharbeiten beginnen.

Während Sci-Fi-Fans regelmäßig neue Folgen der aktuellen Star Trek-Serien wie Discovery und Picard bekommen, herrscht im Kino seit Jahren Stillstand rund um das Franchise. Seit Star Trek Beyond von 2016 ist ein neuer Teil, zu dem es beispielsweise auch Gerüchte über einen Star Trek-Film von Quentin Tarantino gab, immer wieder verworfen worden.

Erst im März 2021 gab es ein Lebenszeichen und Paramount kündigte Star Trek 4 für Ende 2023 an. Jetzt ist nochmal neuer Schwung in den nächsten Teil gekommen, für den die Dreharbeiten noch dieses Jahr beginnen sollen.

Produktion für Star Trek 4 nimmt endlich Fahrt auf

Das neuste Update zu dem Sci-Fi-Blockbuster stammt laut Deadline von einer größeren Investor:innen-Versammlung mit Paramount, bei der unter anderem auch J.J. Abrams als Produzent und Regisseur der aktuellen Star Trek-Kinoreihe über den neuen Teil sprach. Vor fast einem Jahr wurde noch verkündet, dass Star Trek 4 von WandaVision-Regisseur Matt Shakman inszeniert werden und am 21. Dezember 2023 starten soll.

Schaut hier noch den neusten Trailer zur 2. Staffel Star Trek: Picard:

Star Trek Picard - S02 Trailer (Deutsch) HD

So wie es aussieht, soll der Kinostart diesmal endlich ernstgenommen werden. Paramount kündigte bei der Versammlung an, dass Gespräche mit Chris Pine für seine Rückkehr als James T. Kirk schon begonnen hätten. Neben ihm sollen dann natürlich auch Zachary Quinto als Spock, Zoe Saldana als Uhura, Karl Urban als McCoy, John Cho als Sulu und Simon Pegg als Scotty in Star Trek 4 dabei sein.

Wie J.J. Abrams als Produzent verriet, sollen die Dreharbeiten zu dem Sci-Fi-Blockbuster im Idealfall Ende 2022 endlich starten. Wenn alles wie geplant läuft, dürfte der Kinostart von Star Trek 4 am 21.12.2023 also wirklich wahr werden.

