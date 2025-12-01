Erste Bilder zu Maxton Hall Staffel 3 feiern großen Meilenstein – und eine Befürchtung wird wahr

Nach dem Finale von Maxton Hall Staffel 2 gibt es jetzt einen ersten Meilenstein für die neuen Folgen zu verkünden. Die Dreharbeiten zu Season 3 des Prime-Hits wurden erfolgreich abgeschlossen.

Erst letzte Woche ist die 2. Staffel des Amazon Prime-Hits Maxton Hall - Die Welt zwischen uns mit Folge 6 zu Ende gegangen. Fans müssen sich jetzt erstmal gedulden, bis es neue Folgen der Serie bei dem Streaming-Dienst zu sehen geben wird. Bis dahin wurde jetzt immerhin ein erster Meilenstein für Staffel 3 verkündet.

Maxton Hall Staffel 3 feiert Drehschluss mit ersten Bildern

Laut einer offiziellen Pressemitteilung wurden die Dreharbeiten für Maxton Hall Season 3 bereits erfolgreich abgeschlossen. Zur Feier des Tages hat Prime erste Bilder zur kommenden Staffel veröffentlicht, die hier euch hier anschauen könnt:

Wenig überraschend wurde mit der Pressemitteilung außerdem bestätigt, dass Maxton Hall Staffel 3 das große Finale der Serie darstellt und somit die letzte Season sein wird. Die Buchvorlage Save Us ist ebenfalls das letzte Buch der Romanreihe von Autorin Mona Kasten.

Wann startet Maxton Hall Staffel 3 bei Amazon Prime?

Ein genaues Startdatum für das Maxton Hall-Finale ist noch nicht bekannt. Da der Dreh jetzt schon abgeschlossen ist, könnte Staffel 3 noch irgendwann im Spätjahr 2026 bei Prime anlaufen.

Aus der Pressemitteilung geht auch die Handlung von Maxton Hall Staffel 3 hervor. Darin soll Ruby (Harriet Herbig-Matten) nach ihrer Suspendierung vom Maxton Hall College vor dem Abgrund stehen. Ausgerechnet James (Damian Hardung) soll an ihrem Rauswurf schuld sein, was ihre Liebe erneut vor eine heftige Zerreißprobe stellt. Während die beiden alles daran setzen, Rubys Abschluss zu retten, gerät das gesamte Umfeld der beiden in einen emotionalen Strudel.



