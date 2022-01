Erste Reaktionen zum Sci-Fi-Blockbuster Moonfall: "Einer der dümmsten Filme, die ich je gesehen habe"

Wie gut ist Moonfall? Wir erwarten viel vom ersten Science-Fiction-Highlight des Jahres. Die frühen Reaktionen auf den Film sind vielversprechend. Zumindest, wenn ihr euch altmodisches Spektakel erhofft.

Moonfall läutet das Blockbuster-Jahr 2022 ein. Mehr noch: Wir machen uns Hoffnungen, dass der Sci-Fi-Katastrophenfilm neue Maßstäbe in Sachen Absurdität und Zerstörungswut wider jede Logik setzt. Immerhin sitzt Roland Emmerich am Steuer, Macher von Independence und The Day After Tomorrow. Er kehrt nach einer Pause zu seiner großen Kunst zurück.

Dumm, aber unterhaltsam: So kommt Moonfall in den ersten Reaktionen an

Die Hoffnungen auf eine Katastraphen-Achterbahnfahrt ohne Sicherheitsgurt erhalten neues Futter. Denn die ersten Reaktionen zum Film trudeln ein. In verschiedenen Teilen der USA wurde Moonfall bereits gezeigt. Kritiker:innen und Fans teilen ihre teilweise euphorischen, mindestens aber erstaunten Eindrücke.

Schaut einen der spektakulären Trailer zum Sci-Fi-Film Moonfall

Moonfall - Trailer 3 (Deutsch) HD

Moonfall ist einer der dümmsten Filme, die ich je gesehen habe, und ich meine das wirklich als Kompliment. Ich könnte so viele Dinge auseinandernehmen, aber ich soll verdammt sein, wenn ich nicht unterhalten wurde von dem schieren Wahnsinn des Plots. So so dumm, aber auch etwas witzig.

Diese Reaktion breitet ähnliche Gefühle aus.

Definitiv ein Roland Emmerich-Katastrophen-Streifen, der großer, dummer Sci-Fi-Spaß und purer kinematischer Unsinn ist, errichtet auf ein wenig theoretischem Schwachsinn, vollgestopft mit Stars, die ihr liebt, festgefahren von einem schlechten Skript, aber wieder aufgerichtet von coolem Spektakel, das am Ende ein gutes Gefühl verbreitet.

Es wirkt, als hätte Emmerich hier zu einem machtvollen Schlag ausgeholt, nach dem im Genre kein Gras mehr wachsen wird:

Moonfall ist dein typischer Roland Emmerich-Katastrophenfilm. Buchstäblich alles, was du je von ihm gesehen hast, ist in diesem Film zusammengemischt. Die Geschichte hat mich lachen lassen. Witziges CGI ist alles, was ich diesem Film lassen kann.

Hab Moonfall vor ein paar Wochen gesehen und ich kichere immer noch, wenn ich daran denke. Es ist pures Entertainment in einem epischen Maßstab. [...] Klassischer Emmerich, dem ihr nicht widerstreben solltet.

Viel halbironisches Vergnügen also. Eine der wenigen nüchternen Stimmen kommt vom bekannten Forbes-Journalisten Scott Mendelson, der einfach eiskalt die Fehler von Moonfall aufzeigt, der Spielverderber.

Moonfall fühlt sich oft an wie ein kleinerer und günstigerer Mischmasch von Emmerichs früheren Katastrophen-Streifen. Zu wenige Charaktere und zu wenig großes Drama. (Es geht nur um die Hauptfiguren), aber der dritte Akt geht volles Risiko in Sachen Spektakel und Sci-Fi.

... und das ist eine gute Nachricht, denn diese Filme schwächeln in der Regel spätestes im dritten Akt, wenn alles zerstört ist.

Wir beenden den Überblick dennoch mit einer euphorischen Note:

Das ist Roland Emmerichs beste Arbeit seit The Day After Tomorrow. Normalerweise kann ich mit dem Genre nichts anfangen, aber Moonfall ist sich seiner selbst bewusst und hat viel Spaß mit seiner Prämisse. Der Cast ist ziemlich toll. Du kannst erkennen, wie viel Spaß sie hatten beim Dreh.

Es scheint ein Bedürfnis nach dieser Art Film zu geben, das lange nicht gestillt wurde: Altmodische, simple Katastrophenstreifen mit vollständig unrealistischen Szenarien. Moonfall bietet offenbar all das und womöglich noch mehr. Wir können ja auch nicht bis zum Untergang der Welt Don't Look Up schauen.

Moonfall startet am 10. Februar 2022 in den deutschen Kinos.

Was erwartet ihr von Moonfall?