Erste Serienrolle seit Game of Thrones: Jon Snow-Star ist jetzt bei Netflix

Netflix setzt sein Serien-Experiment Criminal fort. In der 2. Staffel erwartet uns u.a. Game of Thrones-Star Kit Harington in einer Gastrolle. Mehr erfahrt ihr im ersten Trailer zu den neuen Folgen.

Letztes Jahr veröffentlichte Netflix ein spannendes Serien-Experiment: Unter dem vereinenden Titel Criminal wurden vier Anthologieserien veröffentlicht, die mit jeweils drei Folgen aufwarteten. Erzählt wurde ein Kriminalfall, der meist mit einem bekannten Gaststar aufwartete. Alle Game of Thrones-Staffeln bei Amazon Zum Deal Jetzt auf Blu-ray Am 16. Oktober 2020 erwartet uns die 2. Staffel des Projekts, wobei wir in diesem Fall eher von Staffeln reden müssten. Die Criminal-Serien gehen in die nächste Runde und haben wieder einige spannende Schauspieler versammelt. So schleicht sich u.a. auch Game of Thrones-Star Kit Harington in eine der Episoden. Game of Thrones-Star Kit Harington bei Netflix Seit dem Ende der gefeierte Fantasyserie war Kit Harington nirgends zu sehen. Weder in Serien noch in Filmen. Zwar steht mit Eternals der nächste große Kino-Blockbuster des Jon Snow-Darstellers bereits fest. Sein Criminal-Engagement entpuppt sich dagegen als tolle Überraschung im Serienbereich. Schaut den Trailer zu 2. Staffel von Criminal: Criminal - S02 Trailer (Deutsche UT) HD Neben Kit Harington werden von Netflix Kunal Nayyar, Sharon Horgan und Sophie Okonedo als Gaststars in der 2. Staffel hervorgehoben. Nachfolgend findet ihr nochmal alle Criminal-Serien im Überblick: Criminal: Deutschland



Criminal: Vereinigtes Königreich



Criminal: Frankreich



Criminal: Spanien

Die neuen Folgen von Criminal werden allesamt am 16. Oktober 2020 auf Netflix veröffentlicht. Hier findet ihr alle Infos zu den einzelnen Serien. Auch bei Netflix: Podcast zur Zukunft von Stranger Things Der Nostalgie-Horror Stranger Things sprengte 2016 alle Erwartungen von Netflix und wurde zum weltweiten Phänomen. Hört die neue Folge Streamgestöber: Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Andrea und Hendrik blicken zurück, wie es zu dem umschlagenden Erfolg durch Nostalgie-Mix und Jugenddarstellern kam und geben eine Vorschau auf die kommende 4. Staffel der Erfolgsserie rund um Eleven, Hopper und dem Upside Down.

