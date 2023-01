Erste The Last of Us-Reaktionen zeigen sich begeistert: "Die beste Videospiel-Verfilmung aller Zeiten"

The Last of Us-Serie kommt bei den ersten Kritiken zur Serien-Verfilmung des Kult-Spiels sehr gut weg. Wir haben die Eindrücke für euch zusammengetragen.

Am Montag, dem 16. Januar 2023, startet die heiß erwartete Serie The Last of Us bei Sky/WOW *. Die Serien-Adaption des gefeierten Playstation-Spiels schickt Bella Ramsey und Pedro Pascal als Ellie und Joel in ein unheimliches Endzeit-Szenario, bei dem die zwei die postapokalyptischen USA durchqueren und sich mit Pilz-Zombies und anderen Überlebenden anlegen müssen.

Über unseren spoilerfreien Ersteindruck zur Serie The Last of Us hinaus haben wir hier die ersten Reaktionen anderer Filmkritiker gesammelt, die die Serie bereits schauen durften.

So reagieren die ersten Serienkritiker auf das Horror-Drama The Last of Us

Die BBC denkt gar nicht daran, das größte Lob für The Last of Us zu verstecken:

Es fühlt sich nicht mal ansatzweise kontrovers an, diese Serie die beste Videospiel-Adaption aller Zeiten zu nennen. Für Fans des Spiels ist es eine Adaption äußersten Könnens und voller Ehrfurcht, in der trotzdem Überraschungen warten. Für Menschen, die noch nie einen Controller in der Hand hatten, fängt sie das Herz und die Seele des Spiels ein: vollblütige Charaktere, geschickte Handlungsführung, reife Themen von Liebe und Verlust.

Gene Park von der Washington Post schließt daran an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

HBOs The Last of Us bleibt dem Spiel treu und trifft einen genauso hart. Endlich eine akkurate Spiele-Adaption im Fernsehen, wie die Menschen sie sehen wollten.

Wer diese "Menschen" sind, denen The Last of Us gefallen wird, weiß auch IGN :

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Geerdet von den zwei herausragenden Performances von Bella Ramsey und Pedro Pascal liefert The Last of Us eine bereichernde Show für Fans ab und schafft es zugleich mitreißend, Neulinge willkommen zu heißen.

Collider geht sogar noch weiter und sieht, wie die neue Serie der Chernobyl-Serienschöpfer Craig Mazin und Neil Druckmann das Spiel stellenweise überholt:

Druckmann und Mazin nehmen diese unvergessliche Geschichte und machen sie reichhaltiger und wirkungsvoller. Sie lassen uns mit diesen Charakteren und in dieser Welt leben, wie wir es im Spiel nicht konnten. The Last of Us ist ein monumentaler Erfolg.

The Verge hingegen ist angetan, aber nicht restlos begeistert:

The Last of Us ist eine mehr-als-solide Adaption, die fachmännisch Puzzlestücke zur neuen Version einer geliebten Geschichte zusammensetzt und dabei ein größeres Publikum anspricht. [...] Nicht großartig, nicht schrecklich, aber gut.

Was gibt es neben dem Lob an der Serie The Last of Us zu kritisieren?

Vanity Fair nennt The Last of Us eine "unerbittlich düstere, aber unerschütterlich menschliche Serie" hat aber auch ein paar bedenkenswerte Anmerkungen im Gepäck:

The Last of Us kämpft damit, der tragisch-heroischen Geschichte [...] eine gewisse Frische zu verleihen. Wir haben mit The Walking Dead, Station Eleven, I Am Legend und The Hunger Games schon so viele Beispiele dieses [postapokalyptischen] Motivs gesehen [...], dass es am Ende zu etwas mürrisch Bekanntem verschmilzt.

HBO The Last of Us: Ellie & Joel

Slant merkt außerdem an, dass der Videospiel-Hintergrund für The Last of Us nicht immer von Vorteil ist:

The Last of Us verlässt sich manchmal zu sehr auf das Gaming-Material, das direkt aus dem Spiel stammt. Als wenn die Schleich- und Kampf-Elemente schon ausreichend wären, um es fürs Fernsehen zu adaptieren. [...] Nimmt man das weg, bleibt viel Fleisch und keine Knochen.

Variety schreibt darüber hinaus vom (noch ungenutzten) Potenzial, das die Serie in Zukunft weiter ausschöpfen sollte:

Das rohe Material, inklusive der Neugier, wie es ist, eine Katastrophe zu überleben, ist da. [...] Ich hoffe, in zukünftigen Staffeln mehr von der Welt, über die Beziehung der Hauptfiguren hinaus, zu sehen. Wenn die Welt es wert sein soll, gerettet zu werden, wäre mehr davon zu zeigen ein gutes Argument für diesen Kampf.

The Last of Us im Podcast: Die beste Horror-Serie 2023 oder zum Scheitern verurteilt?

Bald startet mit The Last of Us die langerwartete Serienadaption der gleichnamigen Videospielreihe: Die HBO-Serie könnte das Horror-Highlight 2023 werden und den perfekten Ersatz für The Walking Dead liefern. Oder scheitert The Last of Us doch beim Versuch, an die meisterhafte Vorlage anzuknüpfen?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Moviepilot-Chefredakteurin Lisa Ludwig und Rae Grimm, Chefin von GamePro und Head of Publishing bei Webedia Gaming, diskutieren spoilerfrei darüber, warum ihnen The Last of Us so sehr am Herzen liegt, was sie sich von der Serienadaption mit Pedro Pascal und Bella Ramsey erhoffen – und was ihnen trotzdem noch ein bisschen Sorgen macht.



*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.



Freut ihr euch auf The Last of Us als Serie?