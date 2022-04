Erster Avatar 2-Trailer zeigt "überwältigendes" Pandora: Alle Infos aus den begeisterten Beschreibungen

Der erste Avatar 2-Teaser-Trailer wurde vorgeführt. Die visuellen Effekte und das 3D sollen umwerfend sein. Wir fassen die wichtigsten Infos des Events zusammen.

Es ist vollbracht, der erste Avatar 2-Teaser-Trailer wurde auf der Film-Messe CinemaCon in Las Vegas vorgeführt. Nach etlichen Verspätungen soll der Science-Fiction-Blockbuster Ende des Jahres in die Kinos kommen. Im Hauptteil des Artikels gehen wir auf die Beschreibungen der Journalist:innen vor Ort ein, die den Trailer gesehen haben: Was zeigt der Trailer, wie sieht die Welt aus und wie wirkt das 3D?

Um die Präsentation herum wurden jedoch weitere relevante Infos von Produzent Jon Landau und Regisseur Cameron verkündet, die ihr hier seht.



Mehr Infos: Wann wird der erste Trailer zu Avatar 2 weltweit veröffentlicht?

Der offizielle Titel von Avatar 2 ist Avatar 2: The Way of Water

von Avatar 2 ist Avatar 2: The Way of Water Der erste Teaser zu Avatar 2 wird zusammen mit dem Marvel-Blockbuster Doctor Strange in the Multiverse of Madness in den Kinos veröffentlicht. Das bedeutet, ihr könnt den Trailer ab dem 4. Mai 2022 sehen .

zu Avatar 2 wird zusammen mit dem Marvel-Blockbuster Doctor Strange in the Multiverse of Madness in den Kinos veröffentlicht. Das bedeutet, ihr könnt den Trailer . Eine Online-Veröffentlichung des Teasers wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, womöglich mit einer Woche Verzögerung am 12. Mai.

des Teasers wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, womöglich mit einer Woche Verzögerung am 12. Mai. Das offizielle Logo von Avatar 2 wurde veröffentlicht:

Umwerfende Welten: Das passiert im Avatar 2-Teaser-Trailer

Jeder der 4 (!) kommenden Avatar-Filme wird eine eigenständige Geschichte erzählen und ganz für sich stehen, wie Jon Landau betonte. Avatar 2: The Way of Water spielt 13 Jahre nach den Ereignissen aus Aufbruch nach Pandora. Jake und Neytiri haben eine Familie gegründet und tun alles dafür, zusammenzubleiben. Irgendwann werden sie jedoch gezwungen, ihre Heimat zu verlassen, als die Invasoren von der Erde zurückkehren, um ihr Werk zu vollenden. Dabei entdecken sie andere Gegenden von Pandora.

Ums reine Entdecken der Welt von Pandora geht es auch dem Teaser. Es gibt fast keine Dialoge, schreibt Variety . Stattdessen überfliegt der Clip die verschiedenen Regionen des Planeten, bestaunt mit "herrlichen" Aufnahmen (THR ) die "kristallklaren" Ozeane und Seen und beobachtet die Kreaturen von Pandora: neue, Wal-ähnliche Wesen, Pelikane, Drachen, die direkt in die Kamera fliegen und damit den 3D-Effekt ausreizen.

Auch die Stämme der Na’vi erhalten Aufmerksamkeit. Die neue Familie von Jake (Sam Worthington) und Neytiri (Zoe Saldana) stehen im Zentrum der Geschichte und des Clips. Die Menschen kommen hingegen kaum vor, lediglich ein menschengemachter Tunnel. Außerdem zeigt der Teaser eine Na'vi-Gruppe, die sich scheinbar kampfbereit macht. Der Konflikt mit den Menschen ist noch beendet, wie verschiedene Neubesetzungen von Avatar 2 untermauern.



Das bestmögliche 3D: Wie sieht der Trailer zu Avatar 2 aus?

THR nennt ihn "umwerfend", Variety "überwältigend". Cameron selbst sagt in einer Videobotschaft: "Mit den neuen Avatar-Filmen loten wir die Grenzen von 3D und HDR (High Dynamic Range) aus. [...] Jede Einstellung wurde designt für die größte Leinwand, die beste Auflösung und das immersivste 3D, das es gibt." Um das volle Erlebnis zu gewährleisten, sollen möglichste viele Kinos weltweit mit der entsprechenden Technik ausgestattet werden.

Slash Film geht auf die schon im Vorfeld gepriesenen Unterwasseraufnahmen ein. die High Frame Rate, die auf 48 Frames erhöhte Bildwiederholfrequenz kommt hier besonders zum Tragen. Wir kennen den Effekt etwa aus den Hobbit-Filmen. Und wie bei den Hobbit-Filmen wirkt das HFR auch bei Avatar 2 zunächst irritierend. Die Effekte sollen alles in allem jedoch "unglaublich" sein.

Mit Avatar 2 wird also der erwartete, visuell überwältigende Zauber in die Kinos einkehren. Wie revolutionär das Erlebnis wirklich wird und ob die Geschichte mit der technischen Präsentation Schritt hält, werden wir zum Start erfahren. Am 14. Dezember 2022 kommt Avatar 2 in die Kinos.

Was bleibt von Avatar und den teschnischen Revolutionen nach über einem Jahrzehnt übrig? Und was wissen wir bereits über den heiß ersehnten Nachfolger Avatar 2?



