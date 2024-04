Erster König der Löwen 2-Trailer erinnert an traumatische Disney-Szene, die Millionen Kinder seit 30 Jahren verstört

Der zweite computeranimierte König der Löwen-Film, Mufasa: The Lion King, hat einen ersten Trailer. Einige Fans des Originals werden beim Anschauen in Panik verfallen.

Der König der Löwen von 1994 hat Milliarden von Kindern begeistert. Und traumatisiert: Die Szene, als Simba (Originalstimme: Matthew Broderick), vor einer rasenden Gnuherde auf einen Ast flüchtet und droht, zertrampelt zu werden, hat sich allen Fans ins Gedächtnis gebrannt. 30 Jahre später bringt der Trailer zur heiß erwarteten Vorgeschichte Mufasa: The Lion King das Trauma zurück.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu König der Löwen 2 an:

Mufasa: The Lion King - Teaser Trailer (English) HD

Der König der Löwen 2-Trailer verstört Disney-Fans mit einem verdorrten Baum

Mufasa: The Lion King erzählt die Vorgeschichte der berühmten Disney-Story aus dem Zeichentrickfilm und dem computeranimierten Der König der Löwen von 2019. Simbas Vater Mufasa (Originalstimme: Aaron Pierre) muss als Waise lernen, in der Savanne zu überleben. Laut ersten Deadline -Informationen wird der Film sowohl Prequel- wie Sequel-Elemente enthalten.

Disney Der König der Löwen 1994 und 2019

Ein Verweis in die Zukunft von Mufasa, aber in die Vergangenheit der Fans, ist mit großer Wahrscheinlichkeit bereits der verdorrte Baum, der sowohl im Trailer wie auf einem der ersten Bilder des Films zu sehen ist. Viele Community-Mitglieder wird er an den Baum erinnern, auf den sich Simba mit Mühe und Not vor der Gnuherde retten konnte. Und der am Ende die Einleitung zu einer noch schmerzhafteren Szene sein sollte.

Wann kommt Mufasa: The Lion King ins Kino?

Mufasa: The Lion King kommt am 19. Dezember 2024 ins Kino. Regie führt Barry Jenkins, der unter anderem für die Oscar-Sensation Moonlight und das Drama Beale Street bekannt ist.

