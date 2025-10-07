Erster langer Trailer zu The Witcher Staffel 4: Netflix entfesselt Non-Stop-Action mit Liam Hemsworth

Der erste lange Trailer zu The Witcher Staffel 4 ist da und zeigt Neueinsteiger Liam Hemsworth in jeder Menge Action-Szenen. Die neue Staffel soll schon bald auf Netflix erscheinen.

Es sind gigantische Fußstapfen, in die Liam Hemsworth (Die Tribute von Panem) da tritt: Nach Henry Cavills Ausstieg aus The Witcher übernahm er dessen Rolle – und traute sich wegen aggressiver Fans ein Jahr lang nicht ins Internet. Doch der neueste Staffel 4-Trailer der Netflix-Serie zeigt endlich, was er kann.

Schaut hier den neuen Trailer zu The Witcher Staffel 4:

The Witcher - S04 Trailer (Deutsch) HD

The Witcher Staffel 4 zeigt Liam Hemsworth als Action-Helden

Staffel 4 der Serie hält für Geralt von Rivia (Hemsworth) und seine Schutzbefohlene Ciri (Freya Allan) jede Menge Herausforderungen bereit. Ciri hat ihren ersten Menschen getötet und sich einer Banditenbande angeschlossen. Geralt sucht sie und schreitet damit der Konfrontation mit Nilfgaard-Herrscher Emhyr (Bart Edwards) immer weiter entgegen. Yennefer (Anya Chalotra) nimmt den Kampf gegen Magier Vilgefortz (Mahesh Jadu) auf.

Wie der Trailer zeigt, beweist Hemsworth in der Hauptrolle dabei vollen Körpereinsatz. Selten konnte ein The Witcher-Trailer mit derart vielen Action-Szenen punkten. Er zeigt, dass sich Hemsworth im Kampf auch vor Fan-Liebling Cavill nicht verstecken muss.

Wann kommt The Witcher Staffel 4 zu Netflix?

The Witcher Staffel 4 erscheint am 30. Oktober 2025 bei Netflix. Es ist zu erwarten, dass alle Folgen auf einen Schlag veröffentlicht werden.



