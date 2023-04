Erster Star Trek-Film seit 7 Jahren bestätigt: Davon handelt die heiß erwartete Sci-Fi-Fortführung

Seit Jahren warten wir auf die Ankündigung eines neuen Star Trek-Films. Jetzt ist das nächste Projekt endlich offiziell, doch es handelt sich nicht um den Film, mit dem viele Fans gerechnet haben.

Sieben Jahre sind seit dem Kinostart von Star Trek Beyond vergangenen. Der dritte Teil rund um die von Chris Pine angeführte Enterprise-Crew ist der bis dato der letzte Film aus dem Sci-Fi-Franchise. Das soll sich nun ändern. Der Streaming-Dienst Paramount+ hat einen neuen Star Trek-Film in Auftrag gegeben.



Wie der Hollywood Reporter berichtet, handelt es sich dabei allerdings nicht um Star Trek 4 mit Pine und Co. Stattdessen erwartet uns ein Projekt, das ursprünglich als Serie angekündigt wurde: Star Trek: Section 31. Hierbei handelt es sich um ein Spin-off zu der 2017 gestarteten Serie Star Trek: Discovery mit Michelle Yeoh.

Neuer Star Trek-Film: Michelle Yeoh kehrt in Section 31 als Emperor Philippa Georgiou zurück

Star Trek: Section 31 kommt somit nicht ins Kino. Der Film wird als Original für das Streaming-Angebot von Paramount+ entwickelt. Yeoh kehrt als Emperor Philippa Georgiou zurück und schließt sich einer geheimen Division der Sternenflotte an. Bei dieser Division handelt es sich um die titelgebende Section 31.

CBS/Paramount Michelle Yeoh in Star Trek: Discovery

Craig Sweeny schreibt das Drehbuch, Olatunde Osunsanmi führt Regie. Beide kennen sich bestens im Star Trek-Universum aus. Vor Section 31 haben sie an Discovery mitgearbeitet. Nun erzählen sie die Geschichte in Filmform weiter. Das Timing der Section 31-Ankündigung ist kein Zufall: Discovery endet 2024 mit der 5. Staffel.

Yeoh sagt zu ihrer Star Trek-Rückkehr:

Ich bin überglücklich, zu meiner Star Trek-Familie und dieser Rolle zurückzukehren, die ich schon so lange liebe. Section 31 liegt mir sehr am Herzen – seit ich Philippa das erste Mal gespielt habe, damals zu Beginn dieses neuen goldenen Star Trek-Zeitalters. Zu sehen, wie sie endlich ihren großen Moment erhält, ist ein wahr gewordener Traum [...]

Darüber hinaus verspricht sie, dass bald weitere Informationen zu Star Trek: Section 31 mit den Fans geteilt werden. Wie die Zukunft von Star Trek im Kino aussieht, bleibt derweil ein Rätsel. Bisher ist ein weiterer Film mit der Pine-Crew nicht zustande gekommen.

Wann startet Star Trek: Section 31 bei Paramount+?

Star Trek: Section 31 hat bereits eine sehr lange Reise hinter sich. 2018 wurde das Projekt als Serie erstmals diskutiert, ehe es in den vergangenen Jahren ruhiger um den Ableger wurde. Jetzt wird es in einen Film umgebaut. Das dürfte noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Section 31-Film nach dem Discovery-Finale 2024 oder 2025 bei Paramount+ erscheint.

