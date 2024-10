Erster Star Trek-Film seit 8 Jahren erscheint schon in 3 Monaten und bringt eine der besten Figuren zurück

Lange haben wir auf einen neuen Star Trek-Film gewartet. Jetzt gibt es endlich ein offizielles Startdatum, wann das nächste abendfüllende Abenteuer aus dem Sci-Fi-Franchise losgeht.

Star Trek hat uns in den vergangenen Jahren mit vielen neuen Serien und Staffeln beschenkt. Ein neuer Kinofilm war leider nicht dabei. Seit dem 2016 gestarteten Star Trek Beyond warten wir vergeblich auf die Rückkehr der Enterprise-Crew rund um Chris Pines Captain Kirk. Komplett vergessen wurde die Filmsparte allerdings nicht.

Auftritt: Star Trek: Section 31. Das Spin-off zu Star Trek: Discovery wurde ursprünglich als Serie entwickelt, ehe es in einen abendfüllenden Spielfilm umgewandelt wurde. Ins Kino kommt der Sci-Fi-Ableger zwar nicht. Dafür feiert Section 31 bei dem Streaming-Dienst Paramount+ seine Premiere – und das schon in drei Monaten.

Wann startet Star Trek: Section 31 bei Paramount+?

Am Wochenende wurde bei der New York Comic-Con das offizielle Startdatum des Films enthüllt. Star Trek: Section 31 startet am 31. Januar 2025 bei Paramount+. Dazu wurde ein neues Poster veröffentlicht, das die Heldin der Geschichte zeigt: Philippa Georgiou, gespielt von Michelle Yeoh, die schon in Discovery zu sehen war.

Die Prämisse des neuen Star Trek-Films klingt vielversprechend: Georgiou schließt sich der Section 31 an. Dabei handelt es sich um eine geheime Division der Sternenflotte. Ihre Vergangenheit ist damit allerdings nicht vergessen. Im Gegenteil: Sie wird schneller von den Fehlern ihres alten Lebens eingeholt, als ihr lieb ist.

Neben Yeoh gehören folgende Namen zum Cast:

Geschrieben wurde Star Trek: Section 31 von Drehbuchautor Craig Sweeny (Limitless). Als Regisseur fungierte Olatunde Osunsanmi, der bereits zahlreiche Episoden von Star Trek: Discovery inszeniert hat.

Was ist aus Star Trek 4 mit Chris Pine und Co. geworden?

Die Ankunft von Star Trek: Section 31 bedeutet nicht, dass das Franchise fortan komplett bei Paramount+ stattfindet. Geplant sind nach wie vor diverse Leinwandprojekte, allen voran ein komplett neuer Star Trek-Film von Andor-Regisseur Toby Haynes, der viele Dekaden vor den Ereignissen der Abramsverse-Filme angesiedelt ist.

Apropos: Auch der seit Jahren in der Produktionshölle schmorende Star Trek 4 ist noch nicht vom Tisch. Obwohl viele Fans die Hoffnung aufgegeben haben, dass wir eine Fortsetzung mit der (inzwischen gar nicht mehr so) jungen Enterprise-Crew erleben werden, hieß es zuletzt, dass sich der Film nach wie vor in Entwicklung befindet.