Erster Teaser zu Ted Lasso Staffel 4 bestätigt die Rückkehr von 4 wichtigen Figuren – trotzdem wird es eine große Veränderung geben

Die allerwenigsten Serien haben so viel Herz und Charme wie Ted Lasso. Jetzt kommt eine 4. Staffel und den ersten Mini-Teaser dazu gibt es hier.

Eigentlich hatte die 3. Staffel von Ted Lasso das perfekte Ende für die überragende Serie geboten. Jetzt gibt es aber doch noch eine 4. Staffel. Deren Produktion ist nun gestartet und Apple präsentiert den ersten kurzen Mini-Teaser in Videoform dazu.

Gute und schlechte Neuigkeiten: Ted Lasso geht in Staffel 4

Die Ankündigung an sich ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits dürfte es viele Fans (mich eingeschlossen) natürlich sehr freuen, doch noch etwas mehr Zeit mit Ted Lasso, Rebecca, Roy und Co. zu verbringen. Andererseits war das Ende der Serie eben einfach so gut, dass jetzt von einer Fortsetzung befürchtet werden muss, den guten Ruf der gesamten Serie zu zerstören.

Aber am besten schaut ihr euch direkt erst einmal selbst den kleinen, aber feinen Teaser an, der zur 4. Staffel Ted Lasso veröffentlicht wurde:

Ted Lasso - S04 Production Start Teaser Trailer (English) HD

Wann kommt Staffel 4? Das steht leider noch nicht fest. Einen Starttermin verrät Apple nämlich noch nicht. Wir wissen lediglich, dass diese Staffel 4 jetzt in Produktion ist und dass sie zu gegebener Zeit dann auf Apples eigenem Streaming-Portal Apple TV+ zu sehen sein wird.

Wir können aber davon ausgehen, dass es noch eine Weile dauert. Wenn die 4. Staffel Ted Lasso jetzt gerade gedreht wird, kommt eine Veröffentlichung dieses Jahr eigentlich nicht mehr infrage. Tendenziell würden wir nicht mit einem Release-Termin vor der zweiten Jahreshälfte 2026 rechnen.

Was erwartet uns in Staffel 4 von Ted Lasso?

Eigentlich war der Trainer am Ende von Staffel 4 zurück in die USA geflogen und hat die Welt des UK-Fußballs hinter sich gelassen. Nun kehrt er aber offenbar nach London zurück, um eine Frauen-Mannschaft in der zweiten Liga zu trainieren.

Die hier im Teaser gezeigte Szene dürfte in einem US-amerikanischen Diner spielen. Wenn uns nicht alles täuscht, sind Rebecca (Hannah Waddingham), Keeley (Juno Temple) und Leslie (Jeremy Swift) in die USA gereist, um Ted (Jason Sudeikis) dazu zu bringen, doch noch einmal nach Großbritannien zurückzukehren und erneut als Trainer in Erscheinung zu treten.

Damit steht auf jeden Fall fest, dass diese vier Personen wieder mit von der Partie sind. Aber auch Brett Goldstein soll laut Entertainment Weekly in seiner Rolle als Roy Kent zurückkehren, genau wie Brendan Hunt als Coach Beard. Zu den Neuzugängen zählen unter anderem Faye Marsay (Andor) und Tanya Reynolds (Sex Education). Ted Lassos Sohn soll neu besetzt und künftig von Grant Feely gespielt werden.

Das heißt, es wird zwar ein großes Wiedersehen mit vielen alten Bekannten, aber auch jede Menge Neuerungen geben. Alle Spieler aus der Mannschaft der ersten drei Staffeln werden wir aber wohl leider nicht wieder zu Gesicht bekommen.