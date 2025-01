Erster Trailer zu Horror-Spektakel, das auf Videospiel-Hit basiert: Zeitschleife trifft auf pures Grauen

Das beliebte Horror-Videospiel Until Dawn kommt dieses Jahr als Kinofilm auf die große Leinwand. Schaut jetzt den ersten Trailer, der den veränderten Kniff der Story und viel Grusel enthüllt.

Vor zehn Jahren erschien mit Until Dawn ein großartiges Gaming-Erlebnis für Horror-Fans. Das Videospiel war ein Survival-Trip, bei dem jede Entscheidung Auswirkungen auf den weiteren Verlauf der Story hatte. Somit gab es mehrere Geschichten und Enden, die sich in Until Dawn freispielen ließen.

Dieses Jahr kommt jetzt eine Verfilmung des Spiels in die Kinos, die das Prinzip der Vorlage etwas verändert. Vor dem Start könnt ihr jetzt den ersten Trailer schauen.

Schaut hier den ersten Until Dawn-Trailer auf Deutsch:

Until Dawn - Trailer (Deutsch) HD

Horror-Verfilmung Until Dawn: In der Adaption geht es um eine Zeitschleife des Grauens

Im Film von Lights Out-Regisseur David F. Sandberg begibt sich Clover (Ella Rubin) ein Jahr nach dem mysteriösen Verschwinden ihrer Schwester mit Freunden auf der Suche nach Antworten in ein abgelegenes Tal. Hier wird die Gruppe schnell von einem maskierten Killer gejagt, der einen nach dem anderen umbringt. Alle erwachen jedoch wieder zu Beginn des Abends und merken, dass sie in einer Zeitschleife feststecken. Entkommen können sie wohl nur, wenn sie bis zum Morgengrauen überleben.

Neben Stars wie Ella Rubin, ​Michael Cimino, Odessa A'zion und ​Ji-young Yoo ist auch Peter Stormare im Until Dawn-Film dabei. Fans des Videospiels kennen den Schauspieler bereits als Psychiater Dr. Hill.

Wann startet die Until Dawn-Verfilmung im Kino?

Die Horror-Adaption läuft ab dem 24. April 2025 in den deutschen Kinos. Die Spielevorlage erschien erstmals 2015 für die Playstation 4. Im Oktober 2024 wurde zuletzt eine Playstation 5- und Microsoft Windows-Neuauflage veröffentlicht. Die wurde mit der Unreal Engine 5 entwickelt und brachte so zum Beispiel eine überarbeitete Grafik, verbesserte Charaktermodelle und eine neue Third-Person-Perspektive.