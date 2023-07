Erster Trailer zu Netflix' One Piece-Serie begeistert mit Fan-Lieblingen und jeder Menge Action

Kurz vor Streaming-Start hat Netflix endlich den ersten Trailer zur One Piece-Serie veröffentlicht. Dort sind die größten Helden der Anime-Adaption inmitten jeder Menge Action zu sehen.

Anime-Fans warten gespannt auf Netflix' One Piece-Realserie. Ob sie die Community der beliebten One Piece-Vorlage zufriedenstellen kann, muss sich in Kürze zum Streaming-Start zeigen. Der erste lange Trailer zur Adaptionsserie verspricht viel Humor, Action und etliche Auftritte der aus Eiichiro Odas Manga-Original bekannten Lieblinge.

Schaut euch hier den ersten deutschen Trailer zur One Piece-Serie an:

One Piece - Trailer (Deutsch) HD

Die erste Staffel der One Piece-Serie auf Netflix erzählt 61 Folgen der Anime-Vorlage

Netflix' One Piece-Serie wird in Staffel 1 die sogenannte East Blue-Saga aus der Vorlage erzählen, wie Collider berichtet. Das East Blue ist einer der Ozeane, auf denen die Piraten der Anime-Welt nach einem legendären Schatz suchen. Ihnen schließt sich auch der fröhliche Grünschnabel Ruffy (Iñaki Godoy) mitsamt seiner Crew an. Er will der größte aller Piraten werden.

Die East Blue Saga umfasst 61 Folgen der Anime-Vorlage und 12 Bücher des One Piece-Mangas. Neben Ruffy und seiner Crew kommen in diesem Teil der Handlung bereits Fan-Lieblinge wie der Fiesling Arlong (in der Netflix-Serie: McKinley Belcher III) vor.

Toei Animation/Netflix Arlong und McKinley Belcher III





Wann kommt die One Piece-Adaption zu Netflix?

Netflix' One Piece-Umsetzung soll am 31. August 2023 starten. Die erste Staffel wird 8 Folgen umfassen. Der Streamer hat deutschen Fans der Anime-Vorlage schon jetzt einen großen Wunsch erfüllt.

