Danke, Netflix! One Piece-Realserie erfüllt schon jetzt einen Herzenswunsch der Anime-Fans

Anime-Fans sind gespannt auf Netflix' One Piece-Real-Adaption. Wie im neuen Trailer zu sehen ist, hat der Streamer den deutschen Fans schon einen großen Traum erfüllt.

Anime-Fans warten mit angehaltenem Atem auf Netflix' Realfilm-Umsetzung von One Piece. Für deutsche Community-Mitglieder spielt dabei nicht nur der Look eine Rolle. Immerhin haben sich viele von ihnen über Jahre an die deutschen Stimmen ihrer Helden gewöhnt. Wie der erste Teaser enthüllt, sollen die Synchronsprecher der Anime-Vorlage für die neue Serie zurückkehren.

Netflix beauftragt für One Piece-Serie deutsche Stimmen der Anime-Vorlage

Den deutschen Teaser gibt es leider noch nicht auf YouTube, stattdessen muss man ihn auf der Netflix-Seite etwas umständlich suchen. Ihr könnt ihn sehen, wenn ihr auf Netflix' Übersichtsseite für One Piece den Trailer laufen lasst und dann die Audiofassung auf "Deutsch" umstellt.

Wie sich darin zeigt, besitzen die One Piece-Held:innen ihre geliebten deutschen Stimmen. Daniel Schlauch spricht Ruffy, Stefanie Kellner und Philipp Brammer übernehmen Nami und Zoro. Ob für andere Fan-Lieblinge wie Sanji, Lysopp und Co. ebenfalls die Originalsprecher verwendet wurden, ist bisher nicht bekannt.

Wann kommt die One Piece-Realfilmserie zu Netflix?

Die One Piece-Adaption soll am 31. August 2023 zu Netflix kommen. Fans der Manga- und Anime-Vorlagen sind bisher zwiegespalten. Viele freuen sich, andere hat der erste One Piece-Teaser völlig schockiert.

