Erster Trailer zum neuen Fantastic Four-Film verspricht einen der aufregendsten Marvel-Blockbuster seit langem

Endlich ist er da! Der erste Trailer zu The Fantastic Four: First Steps gewährt uns Einblick in den heiß erwarteten Marvel-Blockbuster mit Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn und Ebon Moss-Bachrach.

Die nächsten Monate dürfte ein paar der spannendsten seit langer Zeit im Marvel Cinematic Universe werden. Anthony Mackie führt seinen ersten Captain America-Film an, während ihm Harrison Ford als Red Hulk gegenübertritt. Zudem melden sich die Thunderbolts in ihrem ersten Team-Film auf der großen Leinwand zu Wort.

Der mit Abstand interessanteste Film dürfte jedoch die Neuerfindung der Fantastic Four werden. Zum ersten Mal schaut die beliebte Superheld:innen-Familie im MCU vorbei, nachdem sie bereits in zwei verschiedenen Versionen im Kino zu sehen war. Jetzt gibt es endlich einen offiziellen Trailer, der uns die nächste F4-Generation vorstellt.

Der erste Trailer zu The Fantastic Four: First Steps markiert den Beginn einer neuen Marvel-Ära

The Fantastic Four: First Steps - Teaser Trailer (English) HD

The Fantastic Four: First Steps wurde von der Ästhetik retrofuturistischer Science-Fiction-Geschichten aus den 1960er Jahren inspiriert, was den Film jetzt schon vom Stil aller bisherigen Marvel-Projekte abhebt. Bereits bei WandaVision konnte Regisseur Matt Shakman mit vergangenen TV-Ären spielen. Nun tobt er sich im Kino aus.

Wer spielt die Fantastic Four im MCU?

Mit dem neuen Fantastic Four-Film lernen wir auch einen neuen Cast kennen, der sich unter der Leitung von Hollywood-Liebling Pedro Pascal zusammengefunden hat. Wenn er nicht gerade als Kopfgeldjäger durch The Mandalorian marschiert und in The Last of Us die Zombie-Apokalypse durchleidet, rettet er fortan das Marvel-Universum.

Die F4-Besetzung im Überblick:

Pedro Pascal als Reed Richards aka Mr. Fantastic



als Reed Richards aka Mr. Fantastic Vanessa Kirby als Sue Storm aka The Invisible Woman



als Sue Storm aka The Invisible Woman Joseph Quinn als Johnny Storm aka The Human Torch



als Johnny Storm aka The Human Torch Ebon Moss-Bachrach als Ben Grimm aka The Thing

Vanessa Kirby kennt man aus den jüngsten Teilen der Mission: Impossible-Reihe. Zudem begeisterte sie zuletzt in Ridley Scotts Napoleon. Joseph Quinn erlangte durch Serien wie Dickinson und Stranger Things größere Bekanntheit. Auch Ebon Moss-Bachrach ist aus einigen namhaften Serien bekannt: Girls, Andor und The Bear.

Welche Fantastic Four-Filme gab es vor First Steps?

Bei The Fantastic Four: First Steps handelt es sich um ein vollständiges Reboot. Erstmals wird die Marke ins MCU integriert. Nach Deadpool & Wolverine erleben wir hier sozusagen den zweiten großen Marvel-Fox-Transfer. Wenn ihr euch mit vergangenen Verfilmungen vorbereiten wollt, habt ihr im Live-Action-Bereich folgende Optionen:

Der erste Film wurde tatsächlich nie offiziell im Kino veröffentlicht, sondern ist direkt in den Giftschrank gewandert. Erst mit der Version von 2005, angeführt von Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans und Michael Chiklis, lieferten die F4 ihr Leinwanddebüt ab. Eine Dekade später folgte das nächste Reboot, dieses Mal mit Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan und Jamie Bell in den Hauptrollen.

Wann startet The Fantastic Four: First Steps im Kino?

The Fantastic Four: First Steps ist der dritte MCU-Film, der dieses Jahr ins Kino kommt. Den Anfang macht Captain America: Brave New World am 13. Februar 2025. Am 1. Mai 2025 folgt Thunderbolts*, ehe sich am 24. Juli 2025 die F4 erstmals im MCU die Ehre geben. Weitere Auftritte sind vorerst nicht bekannt, aber durchaus möglich, gerade im Hinblick auf das nächste Avengers-Doppel: Doomsday und Secret Wars.