Erster Trailer zum ekligsten und härtesten Superhelden-Film der letzten Jahre: Kein Verleih wollte ihn veröffentlichen

Das Superhelden-Genre boomt und trotzdem bliebt The Toxic Avenger zwei Jahre ohne Filmverleih. Schon im ersten langen Trailer lässt sich erahnen, warum.

Der trashige Low-Budget Superheldenfilm Atomic Hero - The Toxic Avenger wurde bereits 1984 veröffentlicht. Jetzt erlebt das blutige Spektakel mit The Toxic Avenger ein Reboot mit voller Star-Power. Neben Peter Dinklage gehören auch Elijah Wood und Kevin Bacon

zum Cast. Zwei Jahre nach der Festival-Premiere erscheint der Film endlich im Kino und der erste lange Trailer verrät, dass wir uns auf Blutfontänen, absurde Mutanten-Action und jede Menge schwarzen Humor freuen dürfen.

Schaut euch hier den Trailer zu The Toxic Avenger an:

The Toxic Avenger - Trailer 2 (English) HD

The Toxic Avenger sollte ein Familienfilm werden

Das Remake über den Hausmeister Winston Gooze (Dinklage), der durch einen Giftunfall zu einem monströsen Monster wird, war lange überfällig. Denn trotz Low-Budget-Trash fand Atomic Hero eine große Fangemeinde, sodass vier weitere Teile folgten: The Toxic Avenger II (1989), The Toxic Avenger III: Toxies letzte Schlacht (ebenfalls 1989) und Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV (2000).

Außerdem gab es neben der Marvel-Comic-Reihe noch ein Bühnenmusical und eine animierte Kinderserie. Wie die Kinderserie sollte auch das geplantes Remake 2010 familienfreundlich sein, in der Hauptrolle war Arnold Schwarzenegger vorgesehen (via Hollywood Reporter ). Die Idee wurde jedoch wieder eingestampft, sodass eingefleischte Fans voll auf ihre Kosten kommen dürfen – denn nun gibt es FSK 18-Action vom Feinsten.

Zu brutal fürs Kino: The Toxic Avenger wartete zwei Jahre auf Kinostart

Regisseur Macon Blair bleibt damit den brutalen Wurzeln treu, die ein Grund dafür waren, dass The Toxic Anvenger bisher nicht in den Kinos lief (via ComicBookMovie ). Trotz der gefeierten Premiere beim Fantastic Fest 2023 und einer bisherigen Bewertung von 92 Prozent bei Rotten Tomatoes gelang es insbesondere aufgrund der expliziten Darstellungen nicht, einen Verleih zu finden. Womöglich verhalf der Erfolg der blutigen Terrifier-Reihe auch The Toxic Avenger dazu, doch noch im Kino zu laufen.

Bei uns zu Lande könnt ihr Peter Dinklage als Mutanten-Superhelden ab dem 02. Oktober 2025 sehen.