Neun Jahre nach Mad Max: Fury Road kommt endlich das Prequel Furiosa ins Kino. Jetzt könnt ihr den ersten Trailer schauen, der bildgewaltige Action in der Sci-Fi-Endzeit entfacht.

Mit dem wuchtigen Meisterwerk Mad Max: Fury Road drehte George Miller einen der besten Action-Filme der letzten 20 Jahre. In seinem neuen Blockbuster Furiosa: A Mad Max Saga kehrt der Regisseur in die post-apokalyptische Endzeit-Welt zurück und zeigt die Vergangenheit von Charlize Therons Kult-Figur. Vor dem Kinostart 2024 ist im Rahmen der CCXP 2023 in São Paulo endlich der erste Furiosa-Trailer veröffentlicht worden. Schaut ihn direkt hier:

Furiosa: A Mad Max Saga - Trailer (Deutsch) HD

Sci-Fi-Action-Bombast: Darum geht es im Mad Max-Prequel Furiosa

Die Handlung von Furiosa spielt rund 15 Jahre vor Fury Road. Im Prequel fällt die Protagonistin (Anya Taylor-Joy) einer Biker-Horde um den Warlord Dementus in die Hände. Auf ihrem Weg durch die Einöde gelangen sie zur Zitadelle von Immortan Joe. Während die beiden Kriegsherren um die Führung ringen, muss Furiosa viele Prüfungen bestehen, um nach Hause zurückzukehren.

Wann startet Furiosa in den deutschen Kinos?

Der Sci-Fi-Blockbuster kommt am 23. Mai 2024 zu uns in die Kinos. Bis dahin könnt ihr Mad Max: Fury Road als Einstimmung gerade zum Beispiel im Netflix-Abo streamen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.