Erster Trailer zur brandneuen Suits-Serie ist da – aber eine Sache wird Fans enttäuschen

Suits erhält bald eine neue Serie, die diesmal in Los Angeles spielt. Das erste Video knüpft nun clever an die Gefühle für die Vorgängerserie an, die vor fünf Jahren endete.

Neun Staffeln lang lief die Anwalts-Serie Suits, bevor sie Abschied nahm. Nicht zuletzt nach dem Beliebtheitsschub durch die Veröffentlichung bei Netflix dürften aber viele Fans gespannt auf das Spin-off Suits: LA warten, in dem die Anwaltsserie von der US-amerikanischen Ostküste an die Westküste wechselt. Nur eine Sache könnte man an dem Video kritisieren.



Seht hier das erste Video zur neuen Serie Suits: LA

Der Titelsong Greenback Boogie von Ima Robot erklang immer zu Beginn von Suits, um uns auf die Serie mit Anwalt Harvey Specter (Gabriel Macht) und (bis Staffel 7) seinen ungewöhnlichen Mitstreiter Mike Ross (Patrick J. Adams) einzustimmen. Entsprechend greift auch der erste Teaser von Suits: LA auf dieses nostalgisch geprägte Lied zurück und zeigt uns das bekannte Opening – aber diesmal mit Bildern aus Los Angeles.

Suits LA - S01 Teaser Intro (English) HD

Seit Anfang des Jahres wissen wir, dass Stephen Amell die Hauptfigur der neuen Suits-Serie wird. Der Arrow-Star mimt den ehemaligen New Yorker Anwalt Ted Black, der sich nun in der kalifornischen Hollywood-Heimat Los Angeles auf Straf- und Unterhaltungsrecht spezialisiert hat. Mit Freund und Freund und Geschäftspartner Stuart Lane wird diese Verschmelzung von Gesetz und Entertainment sicher nie langweilig.



Erst letzte Woche gab überraschend Suits-Hauptdarsteller Gabriel Macht bekannt, dass er in Suits: L.A. zurückkehren würde. Für (vorerst) drei Folgen ist er an Bord der neuen Anwaltsserie, was Fans frohlocken ließ. Einziger Wermutstropfen: Im Video ist er noch nicht zu sehen.

Das ist der bisherige Cast von Suits: LA:

Wann startet die neue Serie Suits: LA?

In den USA wird Suits: LA am 23. Februar 2025 beim Sender NBC ausgestrahlt werden. Wo und bei welchem Streaming-Dienst der Serien-Start in Deutschland erfolgen wird, ist leider noch nicht bekannt.

Noch mehr Kriminalität im Podcast: Warum schauen alle True Crime?

Das True Crime-Genre ist ein Phänomen, das in den letzten Jahren erst durch Podcasts und dann durch Filme, Serien und Dokumentationen bei Netflix und Co. an Beliebtheit gewann. Trotzdem bleibt es umstritten. Doch also worin liegt der Reiz, sich mit "wahren Verbrechen" auseinanderzusetzen?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mit einem Fan und einer Skeptikerin sprechen wir über den Erfolg von True Crime-Unterhaltung. Ob Wissensdurst oder Sensationslust: Es gibt viele Gründe es (nicht) zu schauen. Außerdem ist nicht jede Serie gleich und so rücken wird die besten und schlechtesten Vertreter in den Fokus.