Hit-Serie Suits feiert zweites Leben – jetzt ist die Rückkehr so nah wie nie

Suits-Fans können sich schon mal auf die in Los Angeles spielende Spin-off-Serie gefasst machen. Wenn es nach Serienstar Patrick J. Adams geht, ist aber auch noch ein Film mit dem Original-Cast drin.

Die amerikanische Anwaltsserie Suits erhielt letztes Jahr einen zweiten Wind, als Netflix alle 9 Staffeln ins Programm aufnahm und einen Streaming-Rekord mit dem Fremdformat aufstellte.

Ein Spin-off-Pilot mit dem Titel Suits: LA ist bereits beim Original-Showrunner Aaron Korsh in Arbeit. Aber ist das schon alles? Auf dem ATX Television Festival wollte ein Fan es genauer wissen und erhielt eine überraschende Antwort.

Mehr Suits mit dem Original-Cast der Hit-Serie? Die Jury berät sich noch

Wie Deadline vom TV-Festival berichtet, antwortete Suits-Serienstar Patrick J. Adams aka Michael James Ross folgendes auf die Fan-Frage nach noch mehr Suits:

Es ist definitiv etwas, an dem [Aaron Korsh] interessiert ist: die Band noch mal zusammenzutrommeln. Es wird auf eine Million unterschiedliche Dinge ankommen, die passieren könnten, aber es ist möglich.

Co-Star Dulé Hill war ebenfalls vor Ort und wäre schon mal an Bord, sollte der Original-Cast eine Reunion in abendfüllender Form erhalten: "Ich sage das als Fan von USA-Sendungen, die Filme werden, ich würde definitiv noch einen machen wollen." Dabei bezog er sich auf seine andere USA Network-Serie Psych, zu der ebenfalls ein Zusatzfilm produziert wurde.

Worum geht es im Spin-off Suits: L.A.?

Arrow-Darsteller Stephen Amell spielt in der kommenden Suits-Serie den Anwalt Ted Back, der von New York aus an die Westküste zog, nachdem er seinen alten Job hinter sich ließ. Jetzt leitet er mit seinem langjährigen Freund und Geschäftspartner Stuart Lane (Josh McDermitt) eine Kanzlei, die sich auf Strafrecht und Unterhaltungsrecht spezialisiert hat. Doch als seine Firma in die Krise kommt, muss er zu ihrer Rettung eine von ihm verhasste Rolle in seinem Berufsfeld einnehmen.

Bisher wurde lediglich ein Serienpilot für Suits: L.A. in Auftrag gegeben, von dem abhängig sein wird, ob das USA Network eine ganze Staffel bestellt.

