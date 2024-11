Suits-Sensation: 5 Jahre nach dem Finale schlüpft Serien-Star nun doch wieder in den Anwalts-Anzug

Die Hit-Anwaltsserie Suits wird demnächst mit einem Spin-off fortgeführt, für die nun auch der Hauptdarsteller der Originalserie gewonnen werden konnte.

Die Anwaltsserie Suits ist seit fünf Jahren vorbei, sorgte aber 2024 noch einmal für Aufsehen, als alle neun Staffeln zu Netflix kamen. Brandneue Fans freuen sich nun gemeinsam mit alteingesessenen Suits-Ultras auf das kommende Spin-off Suits: LA, das für nächstes Jahr geplant ist und nun nachweislich viel spannender wurde.

Beweisstück A: Niemand Geringeres als Suits-Hauptdarsteller Gabriel Macht wurde für den Ableger gewonnen. Laut Variety er soll in gleich mehreren Episoden erscheinen.

Suits-Star Garbriel Macht lässt sich im neuen Spin-off blicken

Als Harvey Specter brillierte Gabriel Macht neun Staffeln lang in der Originalserie, die in New York spielte. Im Los Angeles-Ableger nimmt er vorerst drei Folgen lang eine wiederkehrende Rolle ein, die ihm nach wie vor wie auf den Leib geschneidert ist. Wie er sich dafür in seinen altbekannten Suits-Anzug schmeißt, teilte der Schauspieler jüngst als Video auf seinem Instagram-Profil.

Dazu schreibt der Suits-Star: "Wenn ein alter Freund deine Hilfe braucht ... ist es Zeit, die Dinge anzugehen und diese 'Dinge' richtigzustellen." Fans hatten keinerlei Einsprüche und waren ganz aus dem (Gerichts-)Häuschen, auch wenn sie erst nicht ganz wussten, was das Ganze zu bedeuten hat. Bestätigung erreichte sie erst Stunden später, als Variety, Deadline und Co. die offizielle Casting-News brachten. Case closed.

Darum geht es in Suits: LA mit Gabriel Macht und Co.

Schauspieler Stephen Amell, den viele als DC-Helden Arrow kennen, spielt in der neuen Suits-Serie den ehemaligen Staatsanwalt Ted Back, der von New York aus an die Westküste der Vereinigten Staaten zog, um seinen alten Job hinter sich zu lassen. In Los Angeles leitet er nun mit seinem langjährigen Freund und Geschäftspartner Stuart Lane (Josh McDermitt) eine Kanzlei, die sich passend zur Stadt der Engel auf Straf- und Unterhaltungsrecht spezialisiert hat.

Suits-Schöpfer Aaron Korsh ist erneut federführend und bis zum US-Start beim Network NBC dauert es auch nicht mehr lange. Prozess- beziehungsweise Serienbeginn ist am 23. Februar 2025. Hoffen wir, dass dem Format ein längeres Leben vergönnt ist, als dem kurzlebigen Spin-off Pearson mit Gina Torres.

Wer sich bis dahin in die juristische Recherche begeben möchte, findet alle neun Staffeln der Suits-Originalserie bei Netflix.