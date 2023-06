Erster Trailer zur Daryl-Serie zeigt uns The Walking Dead, wie wir es noch nie gesehen haben

Der erste Trailer zur neuen Horror-Serie The Walking Dead: Daryl Dixon ist da. Der von Norman Reedus gespielte Fan-Liebling umschleicht dort Zombies in Südfrankreich.

The Walking Dead ist so untot wie die Zombies, die seine Storys bevölkern. Die Mutterserie The Walking Dead mag vorbei sein, aber jede Menge Spin-offs hauchen dem Franchise neues Leben ein. Mit The Walking Dead: Daryl Dixon hat eines der spannendsten jetzt endlich den ersten Trailer bekommen.

Schaut euch hier den neuen Trailer auf Englisch an:

The Walking Dead: Daryl Dixon - S01 Teaser (English) HD

Daryl Dixon sucht in neuer The Walking Dead-Serie neue Perspektiven

Fan-Liebling Daryl (Norman Reedus) ist am Ende der Hauptserie zu neuen Ufern aufgebrochen. Im ersten Trailer zu The Walking Dead: Daryl Dixon hat er sie erreicht. Er kommt im menschenleeren Marseille an und durchstreift die Landschaft Südfrankreichs, die ihn unter anderem an das berühmte Aquädukt des Pont du Gard führt. Auf dem tummeln sich jede Menge Walker.

Obwohl der Trailer keine Menschen außer Daryl zeigt, deuten sich die Überlebenden bereits an. Unter anderem mit Graffiti wie "Pouvoir des Vivantes" (dt. "Macht der Lebenden"). Auch eine alte The Walking Dead-Bekannte wird Daryl Gesellschaft leisten.

Wann startet The Walking Dead: Daryl Dixon?

Die ersten Folgen der neuen The Walking Dead-Serie kommen im Herbst zum US-Sender AMC. Einen deutschen Starttermin gibt es noch nicht. Verantwortlich für die Serie ist Angela Kang, die auch bei der Mutterserie als Showrunnerin tätig war.

