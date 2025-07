Erstmals bei Amazon Prime: Großartige Neuerfindung einer der besten Sci-Fi-Reihen unserer Zeit

Zwei Jahre mussten wir warten. Jetzt befindet sich die Fortsetzung einer der besten Sci-Fi-Reihen unserer Zeit endlich im Streaming-Abo bei Amazon Prime. Der nächste Teil ist auch schon bestätigt.

Für einen Moment sah es so aus, als wäre die Verfilmung der Hunger Games-Saga mit ihren vier Filmen im Kino abgeschlossen gewesen. Nicht zuletzt stürzte die von Jennifer Lawrence verkörperte Katniss Everdeen im Finale Präsident Snow und das Kapitol, ehe sie sich in den Sonnenuntergang verabschiedete. Vorlagenautorin Suzanne Collins hat dennoch einen Weg gefunden, um die Hungerspiele fortzusetzen.

Vor zwei Jahren kehrte die dystopische Sci-Fi-Reihe mit Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes auf die Leinwand zurück. Es handelt sich allerdings um keine klassische Fortsetzung, sondern ein Prequel, das erneut auf einem Roman von Collins basiert. Erzählt wird die Vorgeschichte von eben jenem Mann, der später als diktatorischer Tyrann den futuristischen Staat Panem ins Unglück stürzt. Jetzt ist der Film erstmals bei Amazon Prime Video im Abo streambar.

Richtig guter Sci-Fi-Blockbuster: Die Hunger Games-Vorgeschichte ist bei Amazon Prime im Abo

Die Geschichte von Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes setzt 64 Jahre vor Katniss Everdeens ersten Gang in die Arena ein und stellt uns den jungen Coriolanus Snow (Tom Blyth) als ehrgeizigen Student im Kapitol vor, der noch gar nichts von einem machthungrigen Herrscher an sich hat. Im Gegenteil: Er hinterfragt das unterdrückende System, zu dem auch die Hungerspiele gehören.

Ehe sich Coriolanus versieht, wird er jedoch selbst zum Komplizen: Als Mentor soll er die aus Distrikt 12 stammende Lucy Gray Baird (Rachel Zegler) durch das tödliche Labyrinth lotsen. Er erlebt die erbarmungslose Propagandamaschine und das damit verbundene Blutvergießen hautnah. Doch was passiert, dass er sein Leben am Ende doch der Idee Panems verschreibt? Das Prequel findet eine herzzerreißende Antwort.

The Ballad of Songbirds & Snakes erweist sich als großartige Erweiterung des vertrauten Franchise: Viele Elemente, die in der Vergangenheit dafür gesorgt haben, dass sich die Panem-Filme in der Popkultur festbeißen, sind auch im Prequel enthalten, angefangen bei einer starken weiblichen Hauptfigur, die brillant von Rachel Zegler verkörpert wird. Sogar ihr Gesangstalent aus West Side Story darf sie mitbringen.

The Ballad of Songbirds & Snakes erweitert das Hunger Games-Universum bei Amazon Prime

Gleichzeitig weht ein frischer Find durch diesen Film, der uns Panem aus einer neuen Perspektive zeigt und vor allem in puncto Design spannende Akzente setzt. Angelehnt an die Ästhetik des nach dem Zweiten Weltkrieg wiederaufgebauten Berlin der 1950er und 1960er Jahren führt uns The Ballad of Songbirds & Snakes tiefer in die Räume des Kapitols und beobachtet, wie sich die Gesellschaft spaltet.

Coriolanus Snow, der zwischen den Welten pendelt, erweist sich dabei als einnehmender wie streitbarer Protagonist. Regisseur Francis Lawrence, der die Hungerspiele seit dem 2013 erschienenen Catching Fire im Kino begleitet, setzt seinen Wandel überzeugend in Szene. Das Drehbuch von Michael Lesslie und Michael Arndt lässt kein moralisches Dilemma aus, um zu verdeutlichen, in was für einer grausamen, geradezu perfiden Welt sich die Figuren befinden.

Auch nach fünf Filmen kann sich Die Tribute von Panem als eine der großen Dystopien unserer Zeit behaupten, die uns in Grauzonen entführt und hadern lässt. Hier werden herrschende und revolutionierende Mächte ohne einfaches Schwarz-Weiß-Denken infrage gestellt. Bald geht die Saga mit dem nächsten Prequel weiter: Sunrise on the Reaping erzählt die Vorgeschichte von Haymitch Abernathy.

Vorerst könnt ihr The Ballad of Songbirds and Snakes bei Amazon Prime Video streamen. Seit dem 25. Juli 2025 befindet sich der Film dort im Abo. Darüber hinaus ist er als Kauf- und Leihtitel im Stream verfügbar. Ebenso erschienen ist er auf DVD, Blu-ray und UHD.