Erstmals bei Amazon Prime: Richtig guter Psychothriller, in dem ein Killer eine ganze Stadt terrorisiert

Bei Prime Video könnt ihr nun einen Serienkiller-Film schauen, der im Kino mehr Aufmerksamkeit verdient hätte. Mit dabei: der neue Marvel-Schurke in Fantastic Four.

Catch the Killer ging vergangenes Jahr in den Kinos etwas unter, eine Chance verdient der Serienkiller-Thriller allemal. Schon die Besetzung um Shailene Woodley (Big Little Lies), Ben Mendelsohn (Rogue One), Jovan Adepo (3 Body Problem) und dem zukünftigen Galactus-Darsteller Ralph Ineson kann sich sehen lassen.



Bei Prime Video: Das erwartet euch in dem Thriller mit Shailene Woodley

Shailene Woodley spielt Eleanor Falco, ein kleines Licht in der Polizei von Baltimore. Einst träumte sie von einer Karriere im FBI. Jetzt schiebt sie als Streifenpolizistin Schicht in der Großstadt. Da beginnt ein Scharfschütze eine Serie von wahllos scheinenden Morden. Feiernde an einer Silvester-Nacht. Besucher in einem Einkaufszentrum. Niemand ist sicher.

Tobis Shailene Woodley, Jovan Adepo und Ben Mendelsohn in Catch the Killer

Eleanor klinkt sich in die Ermittlungen ein und gewinnt das Vertrauen von FBI-Agent Geoffrey Lammark (Ben Mendelsohn), der die Suche nach dem Täter leitet.



In Catch the Killer verwandeln sich vertraute Orte in Todesfallen

Serienkiller-Filme leben in der Regel von ornamental verzierten Tatorten, perfiden Katz- und Mausspielen mit den Ermittelnden und dergleichen. Jeder Tod ist ein Hinweis, ein Puzzlestück im Gesamtkunstwerk. Catch the Killer treibt das Genre in eine andere Richtung. Die Taten im Film schockieren durch ihre Beliebigkeit und, wenn man so will, Lustlosigkeit. Menschenleben werden ausgelöscht wie Tontauben und selbst wenn man irgendwann die Identität des Killers aufdeckt, bleibt ein Gefühl nagender Leere und Sinnlosigkeit zurück.

Zynisch ist der Film von Regisseur und Co-Autor Damián Szifron (Wild Tales - Jeder dreht mal durch) trotzdem zu keiner Zeit. Der professionelle Idealismus von Mendelsohns und Woodleys Figuren heizt den Film auf eine humanistische Grundtemperatur. Die können weder der Killer noch die Hybris der Behörden drücken, die dem Ermittler-Duo manche Steine in den Weg legen. Am spannendsten ist Catch the Killer dagegen, wenn sich vertraute Alltagsorte in Todesfallen verwandeln. Und wenn das Drehbuch der wachsenden Panik zu ihrem logischen, blutigen nächsten Schritt folgt. Dann breitet sich die Gewalt wie eine Kolonne Domino-Steine in der Stadt aus.

Catch the Killer streamt ab jetzt im Abonnement von Amazon Prime Video. Alternativ gibt es den Thriller bei diversen Anbietern in der Kauf- und Leihversion.