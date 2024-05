Er frisst ganze Planeten: Harry Potter-Star spielt gewaltigsten Marvel-Bösewicht seit Thanos

Der neue Fantastic Four-Film wartet mit einem Marvel-Bösewicht auf, vor dem sich selbst Infinity-Stein-Enthusiast Thanos fürchten dürfte. Jetzt wurde die Rolle mit einem Harry Potter-Star besetzt.

Im August sollen die Dreharbeiten zu The Fantastic Four in London starten. Es ist der erste Film, der die titelgebende Superheld:innen-Familie ins Marvel Cinematic Universe bringt. Nachdem die Fantastic Four um Reed Richards gecastet wurden, gibt es nun den nächsten spannenden Neuzugang auf dem Call Sheet zu verkünden.

Wie der Hollywood Reporter von seinen Quellen erfahren hat, spielt Ralph Ineson den Bösewicht Galactus. Dabei handelt es sich nicht um irgendeinen Marvel-Schurken. Nein, Galactus gehört zu den ungeheuerlichsten Weltenzerstörern, die Stan Lee und Jack Kirby in ihren Marvel-Comics geschaffen haben. Er verschlingt ganze Planeten.

The Fantastic Four mit Thanos-Ersatz im MCU: Wer ist Galactus-Schauspieler Ralph Ineson?

Ralph Ineson ist ein britischer Schauspieler, der selten im Rampenlicht steht, aber seit Jahren herausragende Arbeit im Genre-Bereich leistet. Gleich in zwei der größten Fantasy-Franchises unserer Zeit war er vertreten. In den Harry Potter-Filmen spielte er Amycus Carrow, der unter Snapes Herrschaft zusammen mit seiner Schwester die Rolle des stellvertretenden Schulleiters von Hogwarts übernimmt.

Universal Ralph Ineson in The Witch

Darüber hinaus war er fünf Episoden lang als Dagmer Cleftjaw in dem HBO-Überflieger Game of Thrones zu sehen. Im Kino legt er sich derzeit mit dem Teufel höchstpersönlich an. Ineson gehört zum Cast des gefeierten Horror-Films Das erste Omen und brillierte davor in nicht weniger unheimlichen, atmosphärischen Werken wie The Witch und The Green Knight. Besonders markant: seine tiefe, grollende Stimme.

Für Galacuts ist Ineson wie geschaffen. Besonders gespannt dürfen wir darauf sein, wie er mit Julia Garner zusammenspielt. Die wurde vor mehreren Wochen als weibliche Version des Silver Surfers gecastet. Bereits 2007 haben wir das Gespann in Fantastic Four: Rise of The Silver Surfer gesehen. Damals wurde Galactus jedoch nur in Form einer riesigen Wolke dargestellt, was bei Marvel-Fans nicht so gut ankam.

Wann startet der neue Fantastic Four-Film im Kino?

Der Kinostart von The Fantastic Four ist für den 24. Juli 2025 geplant. Neben Ineson und Garner gehören Pedro Pascal (Reed Richards), Vanessa Kirby (Sue Storm), Joseph Quinn (Johnny Storm) und Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm) zum Cast. Weiterhin treten Paul Walter Hauser und John Malkovich in bisher unbekannten Rollen auf.