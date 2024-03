Erstmals bei Disney+: 260 Millionen Dollar-Hit kriegt jetzt verlängerte Fassung

Disney+ sichert sich die bislang längste Version des Kinofilms, der die Konzerttour von Taylor Swift in den Fokus rückt. Nun können Fans ihre Songs in einer extra langen Version genießen.

Popsängerin Taylor Swift befindet sich noch bis Ende des Jahres auf ihrer The Eras Tour. Während der sechsten Konzerttour spielt die Sängerin an über 152 Orten. Wer sich kein Ticket leisten kann oder schlichtweg keine Zeit hat, eines ihrer Konzerte zu besuchen, für den hat Disney+ nun die passende Lösung. Der Streamingdienst strahlt nämlich ab sofort den Konzertfilm Taylor Swift: The Eras Tour aus.

The Eras Tour: Besonders lange Version von Taylor Swifts Konzertfilm bei Disney+

Disney+ konnte sich eine besonders lange Version des Konzertfilms sichern. Die Kinoversion war in einer 169-minütigen Fassung zu sehen. Hier fehlten mehrere Songs aus der dreistündigen Show. Folgende Inhalte sind in der Version auf Disney+ zusätzlich enthalten:



Performance von Cardigan aus der Folklore-Era

aus der Folklore-Era Drei weitere Songs , die nicht im Kino gezeigt wurden (Wildest Dreams, The Archer und Long Live)

, die nicht im Kino gezeigt wurden (Wildest Dreams, The Archer und Long Live) Vier weitere Überraschungssongs, die Swift während ihrer Akustik-Sets performte

Taylor Swift: The Eras Tour zeigt die mittlerweile sechste Konzerttour der Popsängerin. Sie führt in über drei Stunden durch zahlreiche Werke ihrer Karriere. Das bedeutet, dass Fans zu 44 Liedern aus zehn Alben mitsingen können. Der Film entstand über drei Abende während ihrer Show im SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien.

The Eras Tour ist der erfolgreichste Konzertfilm aller Zeiten

Mit ihrem Konzertfilm feierte die US-amerikanische Sängerin einen gigantischen Erfolg. Kein anderer Film aus dem Genre hat das Einspielergebnis knacken können. Mittlerweile hat der Kinostreifen über 260 Millionen US-Dollar eingespielt, wie Box Office Mojo berichtet.

Wer noch kein aktives Abo bei Disney+ hat, kann sich hier eines sichern

Auf Platz 2 landet Justin Bieber mit seiner Konzerttour zu Never Say Never. Der Film spielte 99 Millionen US-Dollar ein, also nicht einmal die Hälfte von dem, was Taylor Swift erreicht hat. Kein Wunder also, dass Swift zum Kinostart sogar Konkurrenten wie Star Wars 7: Das Erwachen der Macht oder Spider-Man: No Way Home am ersten Vorverkaufstag hinter sich ließ.



Seid ihr ebenfalls neugierig geworden, wie gut der Konzertfilm wirklich ist, könnt ihr ab sofort auf Disney+ reinschauen. Solltet ihr ein aktives Abo haben, steht euch der Film kostenlos zur Verfügung.

