260-Millionen-Hit mit Superstar Taylor Swift kommt in verlängerter Fassung zu Disney+: Es ist der erfolgreichste Film seines Genres

Nach Monaten des Wartens können wir endlich den Höhepunkt von Taylor Swifts Karriere in vollem Umfang im Heimkino genießen. Der Konzertfilm The Eras Tour kommt in einer extra langen Version zu Disney+.

Nicht nur auf der Bühne ist Taylor Swift ein Star. Zuletzt offenbarte sie sich als unerwartete Retterin des Kino-Herbsts 2023. Nachdem viele Studios ihre großen Filme – allen voran Dune: Part Two – ins nächste Jahr verschoben hatten, füllte Swift die klaffende Lücke mit einem Konzertfilm, der sich als Box-Office-Überflieger entpuppte.

Taylor Swift: The Eras Tour spielte weltweit über 260 Millionen US-Dollars ein, was ihn zum erfolgreichsten Konzertfilm in der Geschichte macht. Zudem sorgte der Film durch seine revolutionäre Veröffentlichung für Aufsehen. Swift umging die Hollywood-Studios und brachte The Eras Tour in direkter Zusammenarbeit mit den Kinos heraus.



The Eras Tour kommt im März zu Disney+: Taylor Swifts epischer Konzertfilm in seiner bisher längsten Version

Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat The Eras Tour nun eine feste Streaming-Heimat gefunden. Disney+ nimmt den Konzertfilm am 15. März 2024 in seinen Katalog auf – und zwar in einer verlängerten Version, die es bisher weder im Kino noch als VOD zu sehen gab. Fünf weitere Songs sind in The Eras Tour (Taylor's Version) enthalten.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Eras Tour schauen:

Taylor Swift: The Eras Tour - Trailer (English) HD

Bevor wir uns komplett in unsere Tortured Poets Department-Ära begeben, können wir ab März nochmal in aller Ausführlichkeit in Swifts vorheriges Schaffen eintauchen. The Eras Tour (Taylor's Version) markiert die bisher längste Version des Films.



Alle Versionen von The Eras Tour im Überblick:

Die Kinoversion: Im Kino war The Eras Tour ab dem 13. Oktober 2023 in einer 169-minütigen Fassung zu sehen, in der mehrere Songs aus der dreieinhalbstündigen Konzert-Show fehlten, mit der Swift seit März 2023 auf Tour ist.

Im Kino war The Eras Tour ab dem 13. Oktober 2023 in einer 169-minütigen Fassung zu sehen, in der mehrere Songs aus der dreieinhalbstündigen Konzert-Show fehlten, mit der Swift seit März 2023 auf Tour ist. Der Extended Cut: Am 13. Dezember 2023 brachte Universal The Eras Tour als Extended Version mit 181 Minuten ins Heimkino. Der Film erschien als VOD-Angebot zum Leihen und beinhaltete zusätzlich die Songs Wildest Dreams, The Archer und Long Live. Komplett war das Set damit aber immer noch nicht.

Am 13. Dezember 2023 brachte Universal The Eras Tour als Extended Version mit 181 Minuten ins Heimkino. Der Film erschien als VOD-Angebot zum Leihen und beinhaltete zusätzlich die Songs Wildest Dreams, The Archer und Long Live. Komplett war das Set damit aber immer noch nicht. Die Disney+-Version: Offiziell gebrandet als The Eras Tour (Taylor'Version) gibt es dieses Mal auch endlich die Performance von Cardigan aus der Folklore-Era zu sehen und hören. Darüber hinaus sind vier weitere Überraschungssongs enthalten, die Swift während ihren Akustik-Sets performte.

Vor The Eras Tour (Taylor's Version): Bei Disney+ könnt ihr einen weiteren tollen Taylor Swift-Film entdecken

The Eras Tour (Taylor's Version) ist das zweite Taylor Swift-Projekt, das ihr exklusiv bei Disney+ streamen könnt. 2020 überraschte der Streaming-Dienst mit Folklore: The Long Pond Studio Sessions. Darüber hinaus hatte Disney+ kurz auch den Konzertfilm Taylor Swift City of Lover Concert im Programm, der ursprünglich als Special bei dem US-Sender ABC veröffentlicht wurde. Derzeit gibt es den Film aber nicht im Angebot.

Im Juli legt Swift mit der Eras Tour endlich auch in Deutschland einen Zwischenstopp ein. Insgesamt sieben Konzerte spielt sie hier, drei in Gelsenkirchen (17., 18. und 19. Juli), zwei in Hamburg (23. und 24. Juli) und zwei in München (27. und 28. Juli ).

*Bei dem Link zum Angebot von Disney+ handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.