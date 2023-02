Erstmals im Streaming-Abo: Der beste Film 2022 berauscht mit Sci-Fi-Spektakel, fesselnder Action und unglaublichen Bildern

Endlich ist es so weit: Der beste Film des letzten Jahres ist im Streaming-Abo verfügbar und fesselt nicht nur Sci-Fi-Fans mit seinem unglaublichen Genre-Mix.

2022 fand der Schlagabtausch der Multiversen statt. Spider-Man: No Way Home hatte gut vorgelegt, Doctor Strange in the Multiverse of Madness wollte nachziehen. Aber gewonnen hat die Krone der unendlichen Dimensionen Everything Everywhere All at Once. Der unvergleichliche Sci-Fi-Kracher steht auf der Moviepilot-Liste der 25 besten Filme des letzten Jahres auf Platz 1. Und das zu Recht. Jetzt gibt es ihn bei Sky Cinema und WOW zu streamen.

Sci-Fi-Kracher Everything Everywhere All at Once überzeugt mit unglaublichen Bildern

Schon allein den Film auf eine Story und ein Genre herunterzubrechen, ist schwierig. Everything Everywhere All at Once beginnt als Immigrant:innen-Story, wird zur Martial-Arts-Action und zum Sci-Fi-Multiversen-Spaß, um dann die großen Fragen des Lebens zu beleuchten.

Schaut euch hier den Trailer zu Everything Everywhere All at Once an:

Everything Everywhere All At Once - Trailer (Deutsch) HD

Etwa, wenn sich zwei Steine unterhalten. Oder ein Donut das Ende allen Lebens bedroht. Kein Spaß. Aber alles fängt damit an, dass Evelyn Wang (Michelle Yeoh) ihre Steuererklärung und ihre Ehe retten will. Die knallbunte Genre-Mixtur wurde für 11 Oscars nominiert.

Der Film überzeugt aber nicht nur durch die wilden Bilder, sondern auch durch großartige Performances von Yeoh und ihren Kolleg:innen, unter anderem Ke Huy Quan und Jamie Lee Curtis. Regie führten Dan Kwan und Daniel Scheinert, die schon bei Swiss Army Man eine Ader fürs Bizarre bewiesen haben. Everything Everywhere All at Once ist ein Film, der in seinem atemlosen Cocktail an Ideen so mutig ist wie kaum ein zweiter. Man muss ihn einfach gesehen haben.

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.