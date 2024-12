Erstmals im Streaming-Abo: Der unterhaltsamste Action-Kracher des Jahres, der leider im Kino untergegangen ist

Es ist einfach traurig, wenn ein schlicht genialer Film sang- und klanglos untergeht. Und das dann noch mit totaler Star-Besetzung. Zum Glück gibt es im Streaming eine zweite Chance.

Warnhinweis: Der folgende Film ist für Spaßmuffel, Trantüten und Humor-Allergiker nicht geeignet. Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie die Filmredakteur:innen Ihres Vertrauens und tragen Sie Ihren Arzt zum Apotheker. Ansonsten wünschen wir viel Vergnügen mit einem der Underdogs des Jahres.

Es wird Zeit, eine große Ungerechtigkeit dieses Kinojahres 2024 auszugleichen. The Fall Guy mit Ryan Gosling und Emily Blunt hätte einfach nicht so untergehen dürfen, wie er es letztlich tat. Das Action-Brett bringt alles mit, was Spaß macht: Explosionen, flotte Sprüche, die beste Verwendung eines Einhorns in diesem Jahrzehnt und die große Liebe. Jetzt könnt ihr den Film bei Sky bzw. WOW erstmals im Streaming-Abo sehen.

In The Fall Guy muss Ryan Gosling als Stuntman einen verschwundenen Filmstar wiederfinden

Colt Seavers (Ryan Gosling) war einmal einer der besten Stuntmen im Geschäft. Doch nach einem traumatischen Unfall, bei dem er einen dramatischen Sturz gerade so überlebte, lebt er nun zurückgezogen, weit weg vom Hollywood-Trubel. Dabei musste er auch seine große Liebe Jody Moreno (Emily Blunt) zurücklassen. Doch da flattert ihm ein wirklich großartiges Angebot ins Haus.

Colt soll das Stunt-Double für den beliebten Superstar Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson) werden. Er lässt sich breitschlagen. Und kommt direkt ins Straucheln, als er am Set ankommt. Ausgerechnet Jody inszeniert den Ryder-Blockbuster – ihr großes Regie-Debüt. Und als wäre die Zusammenarbeit mit seiner Ex-Freundin nicht schon genug, verschwindet plötzlich auch noch Ryder spurlos.



Also beauftragt Ryders Agentin (Hannah Waddingham) Colt, den verschwundenen Hauptdarsteller wieder aufzutreiben. Er ist ja schließlich nur Stuntman und damit ebenso unauffällig wie entbehrlich. Nur eine kleine Vorwarnung gibt es: Ryder habe sich mit ein paar zwielichtigen Typen eingelassen und sich etwas Ärger eingehandelt. Bald erfährt Colt auf die harte Tour, was für eine massive Untertreibung diese Vorwarnung war.

The Fall Guy ist Comedy und Action-Unterhaltung pur und hat viel mehr Aufmerksamkeit verdient

The Fall Guy will kein abstraktes Kunstwerk sein, will nicht die Welt verändern. Was er will, ist schlicht und ergreifend, so unterhaltsam wie nur irgendwie möglich zu sein. Und zugleich will er eine Liebeserklärung an die mutigen, hingebungsvollen Stunt-Leute sein, die Action-Filme überhaupt erst möglich machen. Und wisst ihr was? Das gelingt ihm auf wirklich allen Ebenen.

An der Action-Front liefert The Fall Guy großartige Sequenzen, die wirklich atemberaubend sind. Von immer absurder werdenden Verfolgungsjagden über kreative Kloppereien bis hin zu spektakulären Explosionen und sogar einem Weltrekord. Die Stunts sind mehr als sehenswert, der Liebesbrief geglückt.

Apropos Liebe: Gosling und Blunt sind hier voll in ihrem Element. Sowohl als liebenswerte romantische Partner als auch als Entertainer. Denn vor allem dank Goslings fantastischem Timing und seinem Händchen für Tonfall und entgleisende Mimik ist The Fall Guy ein kleines Comedy-Meisterwerk. Gosling als Ken in Barbie ist witzig. Gosling als Colt Sievers ist zum Schreien komisch.

The Fall Guy ist einfach ein Gesamtpaket für alle Fans von flockigem, sich nicht zu ernst nehmendem Action-Kino – Rock-Klassiker inklusive. Wer das im Streaming-Abo erleben will, kann das ab heute bei Sky bzw. WOW.



