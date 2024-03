Erstmals im Streaming-Abo: Die deutsche Kino-Sensation 2023 mit mehr als einer Million Zuschauern

Die deutsche Filmlandschaft wird oft für ihre Gleichförmigkeit und peinlichen Dialoge kritisiert. Unser heutiger Streaming-Tipp bietet dagegen erfrischend ehrliche Bilder und natürliche Sprache..

Felix Lobrecht gehört zu den angesagtesten Stand-Up-Comedians und Podcastern in Deutschland. In seiner Romanvorlage zu Sonne und Beton hat er eigene Erfahrungen verarbeitet, aber auch fiktive Ereignisse hinzugefügt. Die Verfilmung von David Wnendt ist zu einer Milieustudie Berlins geworden. Es wäre nicht verwunderlich, wenn der Film zu einem ähnlichen Kult wie die Ruhrgebiet-Filme Bang Boom Bang und Was nicht passt, wird passend gemacht heranreifen würden.

Sonne und Beton ist seit dem 15. März 2024 erstmals im Streaming-Abo verfügbar – bei Skys Streaming-Dienst WOW.

Einer der besten deutschen Filme der letzten Jahre: Darum geht’s in Sonne und Beton

Die vier Jungs Lukas (Levy Rico Arcos), Julius (Vincent Wiemer), Gino (Rafael Luis Klein-Heßling) und Sanchez (Aaron Maldonado Morales) leben in Berlin-Neukölln. Zwischen dreckigen Parks, Gangstern und Langeweile versuchen sie die Hitzewelle des Sommers von 2003 zu überstehen. Als sie mit ihrem letzten Geld versuchen, sich Gras zu kaufen, geraten sie zwischen die Fronten verfeindeter Dealer.

Bei der folgenden Schlägerei wird Lukas verprügelt und soll einem der Dealer Schutzgeld bezahlen. Um das nötige Geld zu besorgen, muss schnell eine Idee her. Diese liefert Sanchez: Sie könnten die neuen Computer der Schule stehlen und verkaufen. Doch das ist einfacher gesagt als getan. Und die Konsequenzen sind weitreichender als zunächst angenommen.

Sonne und Beton ist vielleicht wahrer als eine Biografie es wäre

Bereits als das Buch von Felix Lobrecht veröffentlicht wurde, wurde dieser mehrfach in Interviews mit der Frage konfrontiert, ob die Geschichte autobiografisch sei. Doch sie ist lediglich von wahren Erlebnissen inspiriert. Dass sich Lobrecht an seinen Erlebnissen bedient und wahre Elemente in die Fiktion einfließen lässt, macht die Geschichte jedoch nicht weniger real, ganz im Gegenteil.

Vielmehr ist Sonne und Beton ein universeller Coming-of-Age-Film, der zulässt, dass mehr Menschen sich mit den Geschehnissen identifizieren können. Dazu trägt bei, dass jedem der vier Hauptcharaktere genug Zeit gewidmet wird, um seine individuellen Probleme zu beleuchten. Die Wahl der Schauspieler passt wie die Faust aufs Auge. Bekanntere Gesichter der deutschen Filmlandschaft sieht man höchstens in den Rollen der Lehrer:innen und Eltern.

Die Jugendlichen selbst wurden durch ein öffentliches Casting gefunden und leben teilweise selbst in den sozialen Brennpunkten, die dem Film als Kulisse dienen. Dank der darstellerischen Leistungen und Lobrechts Beteiligung am Drehbuch wirken die Dialoge authentisch und ungekünstelt. Ein Problem, das viele andere deutsche Filme haben. Auch die Beteiligung von Berliner Rappern in einigen Schlüsselrollen, wie zum Beispiel Luvre47, der Lukas älteren Bruder Marco spielt, trägt zur Authentizität des Filmes bei.

Mit über einer Million Kinozuschauer und einem Einspielergebnis von mehr als 10 Millionen Euro gehört Sonne und Beton zu den erfolgreichsten deutschen Filmen des letzten Jahres – und ist wahrscheinlich der beste unter ihnen.

Wer Sonne und Beton im Kino verpasst hat, kann das jetzt beim Streaming-Anbieter WOW nachholen.

