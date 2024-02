Erstmals im Streaming-Abo: Geniale Neuerfindung einer Superhelden-Reihe, die zuletzt mit Megan Fox grandios gescheitert ist

Wer Fan von Kampfschildkröten ist, hatte es in letzter Zeit schwer. Doch nach zwei enttäuschenden Adaptionen von Michael Bay gibt es jetzt endlich die sehenswerte Neuauflage der Teenage Mutant Ninja Turtles im Streaming-Abo.

Es gibt Helden, die sind so ikonisch, so unsterblich, dass jede Generation ihre eigene Version verdient. Seien es Batman, Spider-Man – oder eine Gruppe pubertierender Mutantenschildkröten. Letztere legten sich zwar zuletzt dank Michael Bay mit Anlauf auf die grünen Nasen. Doch 2023 erhielten sie mit Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem eine liebevolle und grafisch geniale Neuauflage.

Dabei machten die Turtles so ziemlich alles wieder gut, was wilde Action und auch eine Megan Fox in Teenage Mutant Ninja Turtles 2 nicht retten konnte. Und praktischerweise ist Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem ab sofort Teil des Streaming-Angebots von Paramount+.

Im neuen Turtles-Film bei Paramount+ lernen vier junge Mutanten, was Heldentum wirklich bedeutet



Wer kennt es nicht? Man ist verrückter Wissenschaftler, bastelt so an seinem alles verwandelndem Glibber. Doch das Projekt wird einem entrissen, ein Versuchsobjekt entkommt und der Glibber landet in der Kanalisation. Dort verwandelt er eine nichtsahnende Ratte und vier kleine Schildkrötenbabys in anthropomorphe Wesen mit menschlichem Bewusstsein. So weit, so … nicht ganz normal.



Paramount Mutanten in Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem

Dieses „nicht ganz normal“ macht Leonardo, Raphael, Michelangelo und Donatello, die inzwischen zu Teenagern herangewachsen sind, aber langsam wirklich zu schaffen. Ihr Ziehvater Splinter hält sie von der Zivilisation fern, weil er den Menschen misstraut. Dabei wollen die vier nichts mehr, als Freund:innen und einen Alltag an der Highschool. Als sie Reporterin April O’Neill begegnen, scheint dieser Traum zum Greifen nah.

Die vier helfen April in der Not und kommen dabei auf eine geniale Idee: Wenn sie zu Helden werden, nimmt die Menschheit sie sicher mit offenen Armen auf. Also wollen sie April bei ihren Ermittlungen helfen. In was für gigantische Schwierigkeiten sie sich damit bringen, ahnen sie anfangs nicht. Bald aber begreifen die Turtles, dass sie als Helden nicht nur Ruhm und Ehre erwartet, sondern auch eine ganze Menge Verantwortung.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem ist ein rundum gelungenes Reboot und die Turtles endlich wieder echte Teenager

Der letzte wirklich große Leinwandauftritt der Ninja Turtles liegt inzwischen eine ganze Weile zurück. Die zwei Realverfilmungen von Michael Bay konnten trotz großem Brimborium und Megan Fox weder Fans noch Kritiker:innen überzeugen. Diese neue Variante aber besinnt sich auf das zurück, was die Schildkrötenjungs so liebenswert macht: Humor, abgefahrene Action, Comic-Charme und lebendige, glaubwürdige Figuren.

Paramount Vier nette Jungs in Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem

Hier gibt es keine gruseligen CGI-Turtles, deren Optik mehr befremdlich als sympathisch wirkt. Vielmehr bekommen wir es mit einem Animationsfilm in herrlich eigensinnigem Comic-Stil zu tun. Texturen erscheinen wie mit Buntstift und Marker gemalt, schrill, bunt und wie aus dem Tagebuch eines Teenagers gegriffen. Noch dazu ist die Superhelden-Action dynamisch und sieht dank toller Kampf-Choreografien einfach klasse aus.

Am meisten glänzt der Film jedoch dank seiner vier Helden. Vier Helden, die herumalbern, sich zum ersten Mal verknallen, sich auf die Nerven gehen, aber auch füreinander da sind. Die wie reale Jugendliche heutzutage Marvel-Darsteller verehren und bis spät in die Nacht Anime schauen. Lange fühlten sich die Teenage Mutant Ninja Turtles nicht mehr so authentisch und nahbar an. Vier Jungs mit Sorgen und Träumen eben – ganz normal.

Vom Charme und dem Unterhaltungswert der Teenage Mutant Ninja Turtles könnt ihr euch jetzt im Streaming-Abo von Paramount+ überzeugen.

