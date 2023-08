Richtig gutes Action-Spektakel mit Spider-Man-Trick ab heute im Kino: Vier Helden eurer Kindheit müssen ein ganzes Universum retten

Barbie ist nicht alles: Gleich vier Action-Helden diverser Kindheiten versuchen ab heute, ein ganzes Kino-Universum zu retten. Dabei kommt ihnen ein Spider-Man-Trick zugute.

Wer hätte gedacht, dass Schildkröten so erfolgreich sein können. Die vier kampfstarken Teenage Mutant Ninja Turtles, ihr Martial-Arts-Mentor Splinter und der finstere Widersacher Shredder machten eines der bekanntesten Action-Franchises der 1980er und 1990er aus. Die letzte Kinoadaption von Produzent Michael Bay aber scheiterte an den Kassen und begrub geplante Sequels unter sich.

Ab heute steht Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem in den Kinos bereit, um das Schildkröten-Universum zu retten. Und Spider-Man hilft mit.

Knallbunte Turtles-Action im Kino funktioniert dank viel Fan-Liebe und Spider-Man-Idee

Mutant Mayhem beginnt mit einer Origin-Story der bekannten Ninja Turtles Leonardo, Donatello, Raphael und Michelangelo, die mit einem wissenschaftlichen Experiment in Berührung kommen und zu mannshohen, sprechenden Mutantenschildkröten heranwachsen.

Die ebenfalls mutierte Ratte namens Splinter (Stimme im Original: Jackie Chan) wird zu ihrem fürsorglichen Ziehvater. Aus Angst vor den Menschen bringt er ihnen diverse Kampfsportarten bei, versucht aber auch, sie von unseresgleichen fernzuhalten.

Die Turtles sehnen sich danach, von den Menschen akzeptiert zu werden. Als eine mutierte Fliege namens Superfly (Ice Cube) den Planeten bedroht, ist ihre Gelegenheit gekommen, sich zu beweisen. Unterstützung bekommen sie von der wissbegierigen Schülerin April (Ayo Edebiri).

Paramount Pictures Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem

Der neue Teenage Mutant Ninja Turtles unterhält trotz austauschbarer Story

Teenage Mutant Ninja Turtles zieht dabei eine seiner größten Stärken aus einer Idee, die schon Spider-Man: Across the Spider-Verse und seinem Vorgänger zugrunde lag. Ein einfallsreicher neuer Animationsstil zwischen Computeranimation und Zeichenstrichen schlägt die Brücke zwischen den Comicvorlagen und der Leinwand, sieht grandios aus und ermöglicht bildgewaltige Action-Welten, die alle Realfilme in den Schatten stellen.

Darüber hinaus ist der Spaß der Beteiligten extrem spürbar. Co-Autor Seth Rogen (Ananas Express) und Regisseur Jeff Rowe (Die Mitchells gegen die Maschinen) stecken ihre ganze Fan-Leidenschaft in den Film und füllen ihn mit extrem viel Humor, 1000 Popkultur-Referenzen und einer exzellenten Musikauswahl. Die Chemie zwischen den Synchronsprechern der Turtles (unter anderem Brady Noon) macht ihre Truppe authentisch und sehr unterhaltsam.

Die etwas austauschbare Story und die auf das Gen Z-Publikum getrimmten Witze mögen nicht jedem gefallen. Aber am Ende ist Teenage Mutant Ninja Turtles wegen seiner Leidenschaft und seiner Lebhaftigkeit über jeden Zweifel erhaben.

