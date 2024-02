Erstmals im Streaming-Abo: Historien-Epos erzählt ein düsteres Kapitel der Geschichte, das viel zu selten thematisiert wird

Ab jetzt gibt es einen sehenswerten Historienfilm erstmals im Streaming-Abo. Der Film mit Leonard Scheicher verarbeitet ein brisantes Thema. Auch heutzutage ist es immer noch relevant.

Sky sichert sich mit Der vermessene Mensch ein aktuelles Historiendrama aus dem Jahr 2023. Der deutsche Film entstand unter der Regie von Lars Kraume und behandelt ein dunkles Kapitel der Geschichte, das nicht wieder in Vergessenheit geraten sollte. Der Regisseur hat durch Filme wie Das schweigende Klassenzimmer bewiesen, dass er ein Händchen für Historienfilme und -dramen hat. Ab sofort könnt ihr seinen neusten Film auf Sky/WOW nachholen, wenn ihr ihn im vergangenen Jahr im Kino verpasst haben solltet.

Jetzt streamen: Historiendrama über Völkermord in Afrika

Das Historiendrama spielt unter anderem in Berlin zum Ende des 19. Jahrhunderts. Leonard Scheicher schlüpft in die Rolle von Alexander Hoffmann, der seinen Doktor in Ethnologie machen will. Er begegnet der Übersetzerin Kezia Kambazembi, die von Girley Jazama gespielt wird. Durch ihr Aufeinandertreffen stellt er die damals verbreitete Rassentheorie infrage.



Studiocanal Der vermessene Mensch

Doch später, im Jahr 1905, bricht ein Krieg in der deutschen Kolonie von Deutsch-Südwestafrika aus, das heute als Namibia bekannt ist. Die Herero und Nama lehnen sich gegen ihre Unterdrücker auf, was mit einem Völkermord gestraft wird. Im Schutz der Kaiser-Armee soll Alexander inmitten der Unruhen Kunstgegenstände der Herero und Nama einsammeln und übriggebliebene Skelette zu seinem Professor, gespielt von Peter Simonischek, schicken.

Doch während seines Aufenthalts wird er Zeuge der Gräueltaten, die von den deutschen Soldaten an der einheimischen Bevölkerung verübt werden. Diese Szenen haben einen nachhaltigen Eindruck bei ihm hinterlassen, weshalb er mit der Zeit zunehmend moralische Grenzen überschreitet.

Der vermessene Mensch wurde für Deutschen Filmpreis 2023 nominiert

Das Historiendrama wurde zusammen mit Im Westen nichts Neues und The Ordinaries in der Kategorie „Bestes Szenenbild“ für den Deutschen Filmpreis 2023 nominiert. In der Kategorie konnte sich der Film von Lars Kraume zwar nicht durchsetzen, doch auch so kommt Der vermessene Mensch gut an.

Studiocanal Der vermessene Mensch

Auf IMDb erreicht das Historiendrama eine Wertung von 7,1 von 10 Sternen, unter den Moviepiloten kommt er auf 6,3 von 10 Punkten. Der Film sei eurer Meinung nach gut gemacht und sehr zu empfehlen, allerdings eine Reise ins Herz der Finsternis und deshalb keine leicht verdauliche Kost.

Es gibt Kritik, dass der Film nicht zum Vorwärtskommen seines brisanten Themas beisteuern würde und deshalb eine bessere Umsetzung verdient hätte. Solltet ihr ein Abo bei Sky besitzen, könnt ihr euch nun selbst davon überzeugen.



