Erstmals im Streaming-Abo: Richtig spannender Science-Fiction-Film mit einer extrem beängstigenden Idee

Im Kino ging dieser spannungsgeladene Science-Fiction-Thriller letztes Jahr leider unter. Jetzt könnt ihr ihn euch erstmals im Streaming-Abo anschauen. Er ist durchaus einen Blick wert.

Gegen einen gigantischen Sci-Fi-Blockbuster wie Dune: Part Two hat unser heutiger Streaming-Tipp zwar keine Chance. Wenn ihr euch aber mit einem auf engem Raum angesiedelten Gedankenspiel anfreunden könnt, solltet ihr definitiv einen Blick in den nervenaufreibenden I.S.S. wagen, der ab sofort bei WOW im Abo streamt.

I.S.S. kam letztes Jahr im Sommer in die deutschen Kinos, konnte dort allerdings nicht allzu viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Der von Blackfish-Regisseurin Gabriela Cowperthwaite inszenierte Sci-Fi-Thriller wartet allerdings mit einer extrem spannenden Prämisse auf, die sich zwischen Misstrauen Blicken entfaltet.

Sci-Fi-Thriller: Was passiert auf der Internationalen Raumstation, wenn ein Krieg ausbricht?

Der Film beginnt mit der Ankunft von Dr. Kira Foster (Ariana DeBose) und ihrem Kollegen Christian Campbell (John Gallagher Jr.) auf der Internationalen Raumstation. Die beiden US-amerikanischen Astronaut:innen werden von ihrem Landsmann Gordon Barett (Chris Messina) in Empfang genommen, doch sie sind nicht allein.



An Bord der Raumstation befinden sich ebenfalls drei russischen Kosmonaut:innen: Alexey Pulov (Pilou Asbæk), Weronika Vetrov (Masha Mashkova) und Nicholai Pulov (Costa Ronin). Die stehen den Neuankömmlingen sehr skeptisch gegenüber, besonders im Hinblick auf deren wissenschaftliche Forschungsprojekte.

Richtig spannend wird der Film, als Kira helle Lichtblitze sieht, die sich auf der Erde verteilen. Offenbar ist ein Krieg zwischen dem Osten und dem Westen ausgebrochen. Was genau los ist, weiß allerdings niemand an Bord der I.S.S. Und genau diese Ungewissheit frisst sich in die Köpfe der sechs Raumfahrer:innen.

I.S.S. sperrt seine Figuren mit großer Ungewissheit in den engen Gängen der Raumstation ein

Fortan schlängeln wir uns mit Kira durch die engen Gänge der Raumstation. Hinter jeder Ecke könnte eine böse Überraschung warten – nicht nur seitens der russischen Partei. Auch auf US-amerikanischer Seite übernimmt das Misstrauen und jedes Wort wird auf den Prüfstand gestellt. Denn die nächste Entscheidung könnte die letzte sein.

Der Film kommt in knackigen 96 Minuten daher und verschwendet nicht allzu viel Zeit damit, die große Enthüllung des Kriegs auf der Erde aufzubauen. Ehe wir uns versehen, stecken wir mitten drin im Dilemma der Figuren, die sich schlicht und ergreifend nicht aus dem Weg gehen können. Früher oder später muss die Situation eskalieren.

Auch wenn der weitere Verlauf der Handlung nicht ganz so kühn daherkommt, wie die Prämisse des Films, kann Cowperthwaite die Spannung in der Inszenierung halten. Nicht zuletzt hat sie ein sehr tolles Ensemble am Start, das von West Side Story-Entdeckung Ariana DeBose angeführt wird. Und die überzeugt eigentlich immer.