Erstmals im Streaming-Abo: Ultra harter Horror-Film, der Winnie Puuh in ein metzelndes Monster verwandelt

Bisher kannte man Winnie Puuh als süßen Honigbär aus vielen Kindergeschichten. Bei Paramount+ streamt jetzt ein Horror-Schocker, in dem die Figur zum Monster aus puren Alpträumen mutiert.

Eine der süßesten Kinderfiguren tritt in Winnie the Pooh: Blood and Honey als brutales Metzel-Monster auf. Wie der Titel schon verrät, geht es um den liebenswürdigen Honigbären aus dem Hundert-Morgen-Wald. So wie in der Horror-Version der Kindergeschichte habt ihr Puuh aber garantiert noch nie erlebt.

Horror-Trip bei Paramount+: Darum geht es in Winnie the Pooh: Blood and Honey

In der Geschichte des Films von Regisseur Rhys Frake-Waterfield kehrt der erwachsene Christopher Robin (Nikolai Leon) in den Hundert-Morgen-Wald zurück. Aus seinem einstigen tierischen Freund ist jedoch ein verbittertes Rache-Monster geworden. Nachdem Puuh, Ferkel und I-Aah von Christopher Robin zurückgelassen wurden, verhungerten sie fast und mussten sogar den armen Esel essen. Jetzt wollen Puuh und Ferkel blutige Rache an Christopher Robin und einer Gruppe nichtsahnender Student:innen nehmen.



Fortsetzung zu Winnie Puuh-Horror ist schon auf dem Weg

Mit einem Budget von nur 100.000 Dollar spielte Winnie the Pooh: Blood and Honey laut Box Office Mojo weltweit fast 5 Millionen Dollar ein und wurde so zum Überraschungshit. Die Fortsetzung Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 ist bereits abgedreht und hatte laut Regisseur Rhys Frake-Waterfield ein 10 Mal so hohes Budget wie Teil 1.

