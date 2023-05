"Es bricht uns das Herz": Neue Fantasy-Serie nach nur einer Staffel abgesägt, aber Fans & Stars geben nicht kampflos auf

Das Supernatural-Prequel The Winchesters wurde nach nur einer Staffel abgesetzt. Ein Star der Haupt-Serie kämpft jetzt schon für die Rettung und Fans schließen sich ihm an.

Mit The Winchesters wird die Vorgeschichte der jüngeren Eltern von Sam und Dean Winchester aus dem Fantasy-Hit Supernatural erzählt. Während es die Haupt-Serie auf stolze 15 Staffeln brachte, ist für das Prequel jetzt schon Schluss. The Winchesters wurde nach nur einer Staffel vom Sender abgesetzt. Ein Supernatural-Star kämpft mit Fans aber jetzt schon für eine Zukunft der Serie.

Supernatural-Star setzt sich für Zukunft von abgesetzter Fantasy-Vorgeschichte ein

Wie Variety berichtet, hat The CW The Winchesters abgesetzt. Mit dem endgültigen Aus für die jungen Winchester-Eltern John (Drake Rodger) und Mary (Meg Donnelly) will sich die Supernatural-Familie allerdings nicht kampflos geschlagen geben.

Laut Deadline hat Dean-Darsteller Jensen Ackles auf Twitter mit dem Hashtag #SaveTheWinchesters dazu aufgerufen, sich für eine Fortsetzung von The Winchesters einzusetzen. Der Schauspieler ist selbst als Erzähler mit seiner Stimme an der Serien-Vorgeschichte beteiligt.

Fan-Accounts wie The Winchester Updates haben sich der Kampagne des Schauspielers direkt angeschlossen und wollen ebenfalls darum kämpfen, dass der Supernatural-Ableger nicht endgültig eingestellt wird.

Es bleibt abzuwarten, ob der Star und Fans Erfolg haben. Es wäre nicht das erste Mal, dass der Aufschrei über soziale Medien abgesetzten Serien blitzschnell doch noch eine Zukunft bescheren kann.



