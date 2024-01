Es existieren nur 777 Stück: Einer der besten Slasher-Filme der 80er ist schräg, brutal und erscheint in extrem limitierter Edition

Frauen, die schreiend vor einem brutalen Serienkiller davon rennen – so kennen und lieben wir das Slasher-Genre. Doch Slumber Party Massacre hat noch einiges mehr zu bieten. Bald erscheint der blutige Schocker in einer extrem limitierten Edition.

Der Slasher-Film hatte in den 80er Jahren seine goldene Zeit und darin fällt auch der 1982 erschienene Slumber Party Massacre von Regisseurin Amy Holden Jones. Der bietet alles, was man von einem echten Slasher erwartet: ahnungslose Opfer, viel Geschrei, eine Prise Humor und jede Menge Blut und Grauen.

Die auf 777 Stück limitierte Slumber Party Massacre Edition erscheint am 28. Januar und kann bereits jetzt auf Amazon vorbestellt werden.

Das Bonusmaterial von Slumber Party Massacre

Audiokommentar mit Regisseurin Amy Holden Jones, und den Darstellenden Michael Villella und Debra DeLiso

Dokumentation "Sleepless Nights" über die Entstehung und die Dreharbeiten

Interview mit Rigg Kennedy

US-Trailer

Internationale Artworkgalerie

Slumber Party Massacre: Ein feministischer Slasher

Slumber Party Massacre ist ähnlich wie Scream mit einem Augenzwinkern zu genießen, denn der Film enthält parodistische Elemente, die gerne durch Übersteigerung dargestellt werden. Wie eine ausgelassene Duschszene in der Gemeinschaftsdusche mit viel nackter Haut oder die Freundinnen, die nur in Unterwäsche bekleidet ihren Mädelsabend verbringen. Wer kennt das nicht?

Amazon Slumber Party Massacre in der limitierten Edition.

Auch auf dem Filmplakat schauen die halbnackten Frauen ängstlich zum Mörder herauf, der die bizarre Mordwaffe, einen überdimensional große Bohrmaschine, wie einen Phallus zwischen die Beine hält. Die feministische Autorin und Aktivistin Rita Mae Brown verfasste das Drehbuch und nimmt das Slasher-Genre gekonnt aufs Korn. Dabei schaffen es Brown und Jones, trotz der Kritik, die beliebten Slasher-Elemente beizubehalten und für ordentlich Unterhaltung zu sorgen, wie auch Peyton Brock in ihrer Filmkritik im Collider beschreibt:

Slumber Party Massacre schafft einen schwierigen Balanceakt und bietet dem Zuschauer all den schmierigen, blutigen Spaß, der Slasher-Filme unterhaltsam macht, aber mit thematischer Absicht und kluger Regie [...]. Der Film ist nie zu predigend oder zu bescheiden – er ist eine clevere Synthese aus Unterhaltung und Gesellschaftskommentar.

Darum geht's in Slumber Party Massacre

Die Highschool-Schülerin Trish hat am Wochenende sturmfrei, da bietet sich ein Mädelsabend an. Ihre besten Freundinnen kommen zu einer Pyjamaparty vorbei und Alkohol und Marihuana da nicht fehlen. Doch der ungezwungene Abend verwandelt sich schon bald in ein grausames Blutbad, denn der psychopathische Massenmörder Russ Thorn ist aus der nahegelegenen Irrenanstalt ausgebrochen. Schon vor Jahren mordete er sich durch die Stadt und ist bereit für das nächste Massaker, da kommen ihm die ahnungslosen Mädels wie gerufen.

Aus dem 80er Jahre Kultfilm ist auch ein kleines Franchise entstanden. 1987 und 1990 gab es zwei Fortsetzungen, die mit einem komplett neuen Stab besetzt wurden und 2021 ein Remake unter demselben Titel. Alle Filme wurden von Frauen geschrieben und inszeniert, Kultstatus erreichte aber nur das original Slumber Party Massacre.

