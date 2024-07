"Es fühlt sich illegal an, das gratis zu gucken": Alien-Fanfilm, der 6 Jahre in Arbeit war, begeistert Sci-Fi-Gemeinde

Während wir auf Alien: Romulus warten, liefert ein Fan einen fast im Alleingang produzierten Alien-Kurzfilm ab, der sechs Jahre lang in Arbeit war. So hat man das Sci-Fi-Horror-Universum noch nie gesehen.

Mit Alien: Romulus erwartet uns ab dem 15. August 2024 der nunmehr siebte Teil der langjährigen Sci-Fi-Horror-Reihe in den Kinos. Spätestens seit dem Final Trailer sind Fans ganz aus dem Häuschen vor Vorfreude, die nicht von dieser Welt zu sein scheint.

Übertroffen wird die Begeisterung fast nur von einem beeindruckenden Fan-Projekt, das diese Woche gratis auf YouTube veröffentlicht wurde. Dabei ist es nicht mal in Live-Action.

Alien-Fanfilm mit Retro-Anime-Charme war 6 Jahre in Arbeit

Paul Johnson aka OtaKing auf YouTube stellte schon Fan-Videos zu Star Wars und anderen Franchises her. Mit Alien: MONDAY lieferte er jetzt sein bisher größtes Tribut ab – und zwar im Look eines Retro-Animes aus den 80er Jahren. Fans von Bubblegum Crisis, Lily C.A.T. oder Appleseed werden die Ästhetik wiedererkennen. Aber seht selbst:

Im (minus Credits) etwa 15-minütigen Anime-Kurzfilm erwacht die Technikerin eines Minen-Raumschiffs aus dem Kryo-Schlaf. Sie findet ein weiteres Crew-Mitglied mit einem riesigen Loch in der Brust und stellt zu ihrem Schrecken fest, dass sie nicht mehr allein auf dem Schiff ist. Mithilfe des Bord-Computers ergreift sie kurzerhand drastische Maßnahmen, um das Wesen aus einer anderen Welt mitsamt seiner ungeschlüpften Geschwister zu vernichten – und vielleicht sogar Lebend aus der Sache rauszukommen.

Paul Johnson Alien: MONDAY

Die beiden Synchonstimmen der Sci-Fi-Heldin Ashlin und des Bord-Computers Conrad liefern Sara Secora und Phillip Sacramento.



Sci-Fi-Fans sind begeistert vom Alien-Fanfilm, der kostenlos auf YouTube streambar ist

Der animierte Alien-Kurzfilm generierte in nur zwei Tagen über 500.000 Klicks und sorgte online für Begeisterung und Zuspruch. Im Top-Kommentar unter dem Video heißt es etwa: "Es fühlt sich illegal an, das gratis zu gucken. Sechs Jahre dieses Mannes Arbeit zu sehen, ist ein wunderschöner Moment in der Geschichte von YouTube. So gut."



Johnson selbst stellt in der Videobeschreibung klar, dass er das Anime-Projekt nicht ganz im Alleingang in Angriff genommen hat: "Animiert von mir selbst über sechs Jahre und mit Claudia 'Maki' Montealegre als Co-Regisseurin, ist dieser Kurzfilm ein Tribut auf sowohl Ridley Scotts Alien als auch 80er Anime."