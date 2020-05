Es geschnitten im TV: Eine grausame Szene fehlt im Horror-Hit garantiert

Heute Abend strahlt ProSieben den Horror-Erfolg Es als Free-TV-Premiere aus. Dabei wird die Stephen King-Verfilmung aber nicht ungeschnitten zu sehen sein.

Mit dem ersten Teil der neuen Es-Verfilmung gelang den Verantwortlichen ein Meilenstein. Mit einem Einspielergebnis von weltweit über 700 Millionen Dollar bei einem Budget von 35 Millionen Dollar ist die Stephen King-Adaption zum erfolgreichsten Horrorfilm aller Zeiten geworden. Darin muss sich eine Gruppe von Freunden in den 80er Jahren den schlimmsten Ängsten stellen und schließlich gegen das pure Böse antreten.

Während ES Kapitel 2 letztes Jahr in den Kinos lief, feiert der erste Teil jetzt seine Free-TV-Premiere im deutschen Fernsehen. ProSieben strahlt Es heute Abend um 20:15 Uhr aus. In den ungeschnittenen Genuss des Films kommen Zuschauer dabei aber nicht. Da Es eine FSK 16 bekommen hat, darf der Film im deutschen Fernsehen nicht vor 22 Uhr ausgestrahlt werden.

ProSieben strahlt Es um rund 3 Minuten gekürzt aus

Welche Es-Szenen um 20:15 Uhr auf ProSieben genau fehlen werden, ist vor der Ausstrahlung noch nicht bekannt. Schnittberichte gibt an, dass die FSK 12-Fassung des Horrorfilms wohl um ca. 3 Minuten gekürzt wurde. Bei den Schnitten dürfte es sich um vereinzelte Gewaltspitzen handeln, die für die Ausstrahlung zur Primetime zu extrem sind.

Besonders darunter leiden dürfte aber vor allem direkt die intensive Eröffnungsszene von Es. Der berüchtigte Auftakt zeigt Bills kleinen Bruder Georgie, der mit seinem Papierboot draußen im Regen spielt. Als dieses in einen Abflusskanal gespült wird, rennt der Junge dem Boot hinterher und blickt plötzlich Pennywise entgegen.

© Warner Bros. Georgie in Es

Quälend lange wird Georgie von dem bösen Clown um den Finger gewickelt, bis dieser dem Kind plötzlich einen Arm abbeißt. Schreiend versucht Georgie noch zu entkommen, doch dann wird er von Pennywise in den Abfluss gezogen.

Der brutale Höhepunkt der Eröffnung dürfte in dieser blutigen Konsequenz sicherlich nicht in der gekürzten FSK 12-Fassung von Es bei ProSieben zu sehen sein. Wer den Horrorfilm lieber ungeschnitten sehen will, bekommt später am Wochenende noch die Gelegenheit dazu. Am Sonntag, den 3. Mai 2020, strahlt ProSieben um 22:50 Uhr die Wiederholung von Es dann ungeschnitten aus.



Podcast für Horror-Fans: Warum Supernatural so beliebt ist

In der neuen Folge Streamgestöber - auch bei Spotify - diskutieren Max, Esther und Andrea, was die seit 15 Jahren laufende Serie so besonders macht - und warum das nahende Ende hart wird:

Supernatural hat manchmal mehr Herz als Verstand, aber in allen 15 Jahren auch mehr Highlights als Tiefen. In der neuen Folge unseres Podcasts Streamgestöber erklären Max, Andrea und Esther, was das Serienphänomen Supernatural so besonders macht und warum der Serie ihr Alter nichts anhaben kann.

Schaut ihr euch Es im TV an?