Supernatural ist nach 15 Jahren immer noch großartig

Supernatural ist eine der langlebigsten Serien und wir reden im Podcast Streamgestöber darüber, warum dieses Phönomen selbst in der letzten, 15. Staffel großartig ist.

Supernatural hat manchmal mehr Herz als Verstand, aber in allen 15 Jahren auch mehr Highlights als Tiefen. In der neuen Folge unseres Podcasts Streamgestöber erklären Max, Andrea und Esther, was das Serienphänomen Supernatural so besonders macht und warum der Serie ihr Alter nichts anhaben kann.

Jetzt reinhören: Warum Supernatural noch immer großartig ist

00:02:15 - Auf ins Streamgestöber

00:10:35 - Warum schauen wir Supernatural?

00:24:36 - Die Evolution von Supernatural

00:37:03 - Das Phänomen Supernatural

00:53:35 - Unsere Lieblingsfolgen

01:05:36 - Spoiler-Teil: Staffel 15 und das Ende

Supernatural hatte 5 schlechte und 10 fantastische Jahre

Max, Esther und Andrea versuchen in der Podcast-Folge die Evolution von Supernatural aufzudröseln. Die ersten 5 Staffeln sind auch bei der Moviepilot-Community am besten bewertet mit Staffel 5 als Highlight. Tatsächlich war das ursprünglich auch als Serienfinale gedacht. Aufgrund des Erfolgs ging es jedoch über in die weniger begeisternde Supernatural-Phase.

© The CW Supernatural: Umarmungen für alle

Spätestens in Staffel 11 findet Supernatural dann wieder zu sich mit wiederbelebten und neu eingeführten Figuren, die der Serie eine frische Dynamik verleihen. Vor allem die fantastische Metaebene rund um den "Propheten" Chuck sowie die herzerwärmende Supernatural-Familie in der Serie, am Set und unter den Fans haben die Serie auch über die schlechtere Zeit hinweggerettet.

Mehr Gründe, um Supernatural zu gucken beziehungsweise weiterzuschauen, hört ihr in unserer Podcast-Folge.



14 Staffeln Supernatural stehen in Deutschland bereit

13 Staffeln Supernatural gibt es derzeit bei Amazon Prime und die 14. findet ihr bei Sky Ticket. Die Produktion von der fantastischen Staffel 15 liegt momentan auf Eis, weil es - laut Fans - das Universum so will. Wann wir die verbleibenden 7 Folgen und das Serienfinale zu Gesicht bekommen, ist noch unklar.

© Moviepilot/The CW Supernatural-Team: Max, Andrea und Esther

Die Podcast-Stimmen: Max Wieseler (@wieselmax ), Andrea Wöger (@andreawoeger ) und Esther Stroh (@straw_star )

Podcast-Nachschub für Fantasyfans und Menschen mit viel Herz

Was ist eurer Meinung nach das Geheimnis von Supernaturals Langlebigkeit?