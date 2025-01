Es hätte nichts zum Film beigetragen: Steven Spielberg entfernte Harrison Ford aus einem seiner größten Meisterwerke

Ein Jahr nach dem ersten Indiana Jones-Film drehte Harrison Ford eine Szene für eines der größten Steven Spielberg-Meisterwerke. Diese wurde jedoch später aus dem Film geschnitten.

Mit Jäger des verlorenen Schatzes gelang Steven Spielberg 1981 ein unglaublicher Blockbuster, der Hauptdarsteller Harrison Ford nach Star Wars noch einmal zu neuen Höhen im Hollywood-Himmel verhalf. Bevor Spielberg und Ford für die Fortsetzungen der Abenteuer-Reihe erneut gemeinsame Sache machten, sollte der Indiana Jones-Star noch ein weiteres Mal für den Meisterregisseur vor der Kamera stehen.

So drehte Ford tatsächlich eine Szene für Steven Spielbergs Sci-Fi-Klassiker E.T. – Der Außerirdische. Diese wurde vom Regisseur jedoch später aus gutem Grund wieder rausgeschnitten.

Harrison Ford spielte den Schuldirektor in Steven Spielbergs Sci-Fi-Klassiker E.T.

Nachdem der Außerirdische E.T. und der 10-jährige Elliot (Henry Thomas) eine übernatürliche Freundschaft miteinander aufbauen, befreit der Junge in seiner Schule ein Dutzend Frösche aus der Gefangenschaft. Was wir in der Endfassung des Films nie zu sehen bekommen haben, ist, dass Elliot daraufhin beim Schuldirektor eine Standpauke erhält. Dieser Schuldirektor wurde gespielt von niemand Geringerem als, ihr ahnt es, Harrison Ford.

In der Szene ist Ford nur in seiner Silhouette von hinten zu sehen, während er vor allem an seiner markanten Stimme erkannt werden kann. Der "Witz" dabei war, Ford in der Szene eine Figur verkörpern zu lassen, die entgegen seiner sonstigen bekannten Rollen in Indiana Jones oder Star Wars steht ‒ zugeknöpft und herablassend.

Die gelöschte Szene hat es im Laufe der Zeit in die Weiten des Internets geschafft, sodass wir uns diese mittlerweile ‒ wenn auch in miserabler Qualität ‒ wie in diesem Video auf YouTube anschauen können:

Warum wurde Harrison Ford aus E.T. geschnitten?

Harrison Ford war in den 1980er Jahren ein Mega-Star und hätte sicherlich eine Menge zusätzlicher Aufmerksamkeit für Spielbergs Sci-Fi-Streifen generiert. Warum also wurde seine Szene aus dem Film herausgeschnitten? Die Antwort liegt vielleicht genau in diesem Punkt: Harrison Ford war schlichtweg zu berühmt.

Spielberg besetzte für E.T. überwiegend unbekannte Schauspieler:innen und befürchtete, dass Harrison Fords Anwesenheit das Publikum zu sehr ablenken könne, was dem Film mehr Schaden als Nutzen zugefügt hätte. So entschied er sich, die für die Handlung eher unbedeutende und in ihrer Ästhetik aus dem Film herausfallenden Szene später wieder rauszuschneiden.

Harrison Fords Cameo-Auftritt blieb zumindest für eine Person unvergesslich: Elliot-Darsteller Henry Thomas. Gegenüber Entertainment Weekly erklärte er 2017: "Als ich Steven [Spielberg] traf, sagte ich als Erstes: 'Ich liebe Jäger des verlorenen Schatzes und mein Held ist Harrison Ford.' Ich war aufgeregt, Steven kennenzulernen, in der Hoffnung, Harrison kennenzulernen."

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist zuvor bei unserer Schwesternseite Filmstarts erschienen.