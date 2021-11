"Es ist ganz schön brutal": Vikings-Star verspricht neues Gewalt-Level in Netflix' Serien-Nachfolger Valhalla

Die neue Vikings-Serie Valhalla will dem Vorgänger offenbar in Sachen Gewalt in nichts nachstehen, auch wenn die Wikinger-Brutalität in Netflix' Sequel einen neuen Dreh bekommen soll.

Nächstes Jahr erwartet Vikings-Hungrige bei Netflix der Serien-Nachfolger Vikings: Valhalla. Ob die neuen Wikinger sich zu den gleichen Höhen wie Ragnar, Lagertha und Co. aufschwingen können, bleibt abzuwarten. In einem Punkt verspricht das Sequel den Fans aber jetzt schon viel: eine für das Vikings-Universum neue Art von Gewalt. Lernt im Vikings Valhalla-Teaser Trailer die neuen Wikinger kennen Vikings: Valhalla - Teaser 1 (English) HD Die Übersicht: Alle Infos zu Vikings-Fortsetzung Valhalla Netlix' Vikings: Valhalla führt die Wikinger in eine neue gnadenlose Ära In einem Interview mit Express hat Stephen Hogan, der in Vikings: Valhalla den Adeligen Sigeferth of Wessex spielt, etwas mehr zur neuen Netflix-Serie verraten und ist dabei speziell auf den anstehenden England-Konflikt und den Umgang mit kämpferischen Auseinandersetzungen eingegangen. Ich spiele einen englischen Lord in Vikings: Valhalla und die Serie setzt 100 Jahre nach dem Ende von Vikings ein. Die Wikinger machen sich gerade daran, England zu übernehmen. Aber die Angelsachsen sind schon da und [dieses Aufeinandertreffen] ist faszinierend. Vikings Valhalla: Stephen Hogan als Ealdorman Sigeferth of Wessex Große Veränderungen bahnen sich an, denn das Ende der Wikinger-Ära in Vikings: Valhalla winkt schon jetzt mit düsteren Aussichten für die "Barbaren". Vikings Valhalla will nicht nur starke Kämpfer, sondern "Wikinger-Gangster" Düster soll es deshalb in der Netflix-Serie auch in Sachen Gewalt zugehen. Denn Vikings war nie zimperlich, wenn es um verletzte Körper und Blut auf den Gesichtern der Kämpfenden ging. Vikings: Valhalla will dem offenbar in Nichts nachstehen: Es ist ganz schön brutal, wenn die alte Ordnung langsam zurückgedrängt wird. [...] Es ist im Prinzip wie GoodFellas, wisst ihr, nur eben mit Wikinger-Gangstern. © History Channel Vikings: Björn im Kampfgetümmel Die von Stephen Hogan hier versprochene Kombination mafiöser Strukturen mit Wikinger-Duellen, klingt vielversprechend anders als in Vikings. Wenn wir dem Valhalla-Star glauben, dürften die Intrigen einer neuen Ära auch die Kämpfe auf ein neues Level heben. Der Schmerz gebrochener Bündnisse liegt in der Luft. Interview: Betroffene loben Genauigkeit einer ganz bestimmten Vikings-Darstellung Wenn der Schauspieler außerdem im Zusammenhang mit seiner Rolle erwähnt, man könne "nicht Vikings drehen und dabei nicht sterben", werfen die Verluste dieser kämpferischen Auseinandersetzungen ihre Schatten schon jetzt voraus. © History Channel Vikings hatte keine Angst vor Blut Die Gefahr, dass Vikings Valhalla das große Finale der Original-Serie kaputtzumacht, steht dabei weiterhin im Raum. Aber zumindest ein beachtlich blutiges Spektakel scheint sich hier bei Netflix anzubahnen.

Glaubt ihr, dass Vikings: Valhalla die Mutterserie an Brutalität noch überbieten kann?