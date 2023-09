"Es tut wirklich weh": Daniel Radcliffe ahnte nicht, welche Folgen gewisse Harry Potter-Szenen für ihn haben würden, die Fans heute lieben

Es gibt eine Sache bei Harry Potter, die Daniel Radcliffe ganz nach dem Motto "Sport ist Mord" richtig mies in Erinnerung hat. Er hat beim Dreh richtig gelitten.

Quidditch ist ein wichtiger Teil in der Welt von Harry Potter. Bei dem Sport schwingen sich die Spielenden auf einen Besen und wie bei vielen Teamsportarten sind Bälle und Tore involviert. Auf dem Papier klingt das ziemlich cool. Was Harry Potter-Darsteller Daniel Radcliffe nicht wusste, ist, wie schmerzhaft jeder einzelne Quidditch-Dreh sein würde.

"Es ist keine schöne Erfahrung": Alle Quidditch-Drehs waren für Daniel Radcliffe eine Qual

In einem Interview mit Digital Spy zur Veröffentlichung von Harry Potter und der Halbblutprinz packte Daniel Radcliffe aus. Quidditch kann ihm gestohlen bleiben. Er ahnte vor dem ersten Quidditch-Dreh nicht, wie unangenehm es sein würde:

Quidditch ist auf einer Stufe mit allen Dingen, die mir bei Harry Potter am wenigsten Spaß gemacht haben. Es war keine schöne Erfahrung, es tut wirklich weh.

Als Daniel Radcliffe 2009 von seinem Quidditch-Leiden in Harry Potter 1 bis 6 erzählte, war der siebte Teil schon abgedreht. Radcliffe ist entzückt von der Quidditch-Abwesenheit in Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 1:



Ich musste für jeden der Filme [auf den Besen steigen], deshalb ist das meine liebste Sache am siebten Teil: Kein Quidditch!

Draco Malfoy-Darsteller Tom Felton war ebenfalls bei der Pressekonferenz und witzelte über sein Glück:

Ich bin so froh, dass ich es seit dem zweiten Film nicht mehr machen musste.

Die gemeinsamen Quidditch-Szenen von Felton und Radcliffe seht ihr im Trailer des zweiten Harry Potter-Films:

Harry Potter und Die Kammer des Schreckens - Trailer (Deutsch)

Viele Fans lieben die Quidditch-Szenen in der Fantasy-Reihe. Es ist sowohl eine spannende Sportart als auch ein gut umgesetztes Action-Element in der Kinoreihe. Wenn ihr euch die acht Filme jetzt zu Gemüte führen wollt, dann könnt ihr sie zum Beispiel im 8er Film-Boxset bei Amazon kaufen * und direkt streamen.

Daniel Radcliffe hat bereits angekündigt, in der kommenden Harry Potter-Serie nicht mitzuspielen. Er sei froh, dass er den Staffelstab des Fantasy-Epos endlich übergeben könne. Vielleicht hat ja auch seine Abneigung gegenüber Quidditch-Drehs damit zu tun.

Mehr News: Dass Action-Szenen den Schauspielenden einiges abverlangen können, hat kürzlich auch Charlize Theron mit fiesen Einzelheiten berichtet: "Ich kann mich nicht auf die Toilette setzen."

Podcast-Tipp für Potterheads: Ist die Harry Potter-Serie wirklich eine gute Idee?

Die erste Serie in der Geschichte von Harry Potter wird produziert. Fans reagieren jedoch gespalten und wir nehmen den Diskurs im Moviepilot-Podcast Streamgestöber unter die Lupe.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast beantworten wir wichtige Fragen rund um die Serie, an der Harry Potter-Schöpferin J.K. Rowling beteiligt ist. Darunter: Warum wird Rowlings Beteiligung so kritisiert. Und was sind die Vor- und Nachteile einer Neuverfilmung der Bücher?