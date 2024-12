Es wird oft vergessen, aber Tom Hanks spielt zwei Charaktere in Forrest Gump

Alle wissen, dass Tom Hanks die Titelrolle in Forrest Gump gespielt hat. Aber erinnert ihr euch auch an seine zweite Rolle, die der Schauspieler womöglich lieber vergessen möchte?

Der Film Forrest Gump wurde dieses Jahr 30 Jahre alt und zählt noch immer zu den beliebtesten Titeln aus der langen Filmografie von Schauspieler Tom Hanks. Dabei vergessen allerdings viele, dass der zweifache Oscarpreisträger nicht nur den einfach gestrickten Titelhelden im Film von Robert Zemeckis verkörperte.

Aber Rollen sind wie Pralinen: Manche sind ein bisschen geschmacklos. Das gilt auch für Hanks' zweite Rolle in Forrest Gump, für die er sich sogar kontrovers kostümierte. Wie sagt man heute? It's not a good look.

Tom Hanks spielte auch Forrest Gumps Vorfahren und Namensgeber: den Gründer des Ku-Klux-Klans

Während einer Rückblende erzählt Forrest, dass seine Mutter ihn nach ihrem Idol und mutmaßlichem Vorfahren, Nathan Bedford Forrest, benannt hatte. Der Sklavenhändler, Plantagenbesitzer und General der Konföderation im Amerikanischen Bürgerkrieg war nicht nur ein Hardcore-Rassist, sondern Mitbegründer und Anführer des notorischen Ku-Klux-Klans, der bis heute weißen Nationalismus in den Vereinigten Staaten propagiert. So sehen wir Hanks sogar mit Klansrobe und allem drum und dran:

Das alles wäre vielleicht gar nicht so kontrovers, wenn man lediglich einräumen würde, dass es in der Nachkriegszeit der USA, vor allem in den Südstaaten, jede Menge alltäglichen Rassismus gab. Wenn man dem Klan aber das freundliche Gesicht von Onkel Hanks verleiht und im späteren Verlauf des Films ausgerechnet afroamerikanische Black Panther-Aktivisten und Anhänger der Friedensbewegung als Unsympathen inszeniert, darf man schon ein wenig mit der Stirn runzeln.

Forrest Gump kam 1994 in die Kinos und geht auf den gleichnamigen Roman * von Winston Groom zurück, den Eric Roth in Drehbuchform brachte. Dafür erhielt er einen der insgesamt sechs Oscars.

Wo kann man Forrest Gump schauen?

Streamen könnt ihr Forrest Gump beim Amazon-Channel ARTHAUS+ in der Flatrate. Ihr findet den Film aber auch als Leih- und Kauftitel bei Prime Video, Sky, Apple TV und Co.

Dieser Artikel erschien in ähnlicher Form bereits auf unserer französischen Schwesternseite Allociné.



