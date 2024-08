"Etwas ist in Arbeit": Donnie Wahlberg macht Blue Bloods-Fans Hoffnung auf Zukunft nach Staffel 14

Auch wenn das Ende von Blue Bloods nach Staffel 14 besiegelt scheint, gibt Donnie Wahlberg nicht auf ‒ und macht Fans neue Hoffnung auf eine Zukunft der beliebten Polizei-Serie.

Blue Bloods - Crime Scene New York-Fans haben es dieser Tage nicht leicht. Trotz erbittertem Kampf von Tom Selleck und Donnie Wahlberg, wird die Serie noch dieses Jahr nach 14 Staffeln ihr Ende finden. Dazu wurde das erst vor wenigen Monaten angekündigte Spin-off, das im Reagan Universum angesiedelt sein sollte, von CBS wieder eingestampft.

Donnie Wahlberg macht Fans nun dennoch neue Hoffnung auf eine Zukunft der beliebten Polizei-Serie.

Donnie Wahlberg teast Blue Bloods-Zukunft mit etwas "Großartigem"

Der Danny Reagan-Darsteller äußerte sich kürzlich bei einem Konzert seiner Band New Kids on the Block zur Zukunft von Blue Bloods und verriet, dass etwas Neues bereits in Arbeit sei:

Wir haben die anscheinend letzte Staffel von Blue Bloods gedreht und sie kommt im Oktober raus. Vielleicht wird es danach noch etwas geben. Ich weiß noch nichts offizielles, aber etwas ist in Arbeit. Also vielleicht wird etwas Großartiges passieren.

Doch schaut euch seine Rede selbst an, die von einem Fan auf Instagram hochgeladen wurde:

Ein geplantes Spin-off, das im Reagan-Universum angesiedelt werden sollte, wurde vor wenigen Wochen von CBS abgesägt. Senderchef David Stapf erklärte Mitte Juli gegenüber Deadline , dass aktuell nichts Konkretes in Planung sei, sich CBS jedoch nach neuen Ideen umsehe. Ob Donnie Wahlberg bereits über neue Entwicklungen im Bilde ist? Wir dürfen weiterhin gespannt sein.

Wann kommt das Blue Bloods-Finale?

Der zweite Teil der finalen 14. Staffel von Blue Bloods startet in den USA am 18. Oktober 2024. Hierzulande lässt auch der erste Teil der letzten Season noch auf sich warten. Wann Staffel 14 in Deutschland erscheint, steht bisher noch nicht fest.

