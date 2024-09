Ewan McGregor will als Obi-Wan zurückkehren, aber eine große Frage ist ungeklärt

Ewan McGregor hat mit Obi-Wan Kenobi noch nicht abgeschlossen. Laut eigenen Aussagen will der Schauspieler ins Star Wars-Universum zurückkehren. Er hat sogar schon eine Idee für die Geschichte.

Seit 25 Jahren ist Ewan McGregor ein Teil von Star Wars. In Die dunkle Bedrohung verkörperte er zum ersten Mal den Jedi Obi-Wan Kenobi, der in der Original-Trilogie von Alec Guinness gespielt wurde. Dreimal hat er die ikonische Rolle wieder aufgenommen, wenn wir seine Stimm-Cameos in den Sequels außen vor lassen.

Zuletzt tauchte er im Rahmen der Star Wars-Serie Obi-Wan Kenobi in die weit entfernte Galaxis ein, die in sechs Folgen die Brücke zwischen der Prequel- und der Original-Trilogie schlägt. Doch war das wirklich das Ende der Geschichte? Wenn es nach McGregor geht, würde er direkt morgen mit dem Dreh eines neuen Kapitels anfangen.

Star Wars-Rückkehr: Ewan McGregor wäre sofort bei einem neuen Obi-Wan-Projekt am Start

Im Gespräch mit Variety verrät der Schauspieler, dass er liebend gerne nochmal als Obi-Wan Kenobi ins Star Wars-Universum zurückkehren würde.

McGregor sagt:

Ich hoffe wirklich, dass wir die Chance bekommen, noch einen zu machen. Zwischen dem Ende der Serie und dem Leinwandauftritt von Alec Guinness mit Luke Skywalker gibt es meiner Meinung nach noch ein paar weitere Geschichten zu erzählen.

Damit wäre die Timeline geklärt. Worauf McGregor nicht eingeht, ist die Frage, ob es sich bei seiner Obi-Wan-Rückkehr um eine weitere Staffel der Serie oder womöglich doch um einen Kinofilm handelt. Nicht zuletzt ist die Serie, die vor zwei Jahren bei Disney+ erschien, aus einer ursprünglich geplanten Filmtrilogie entstanden.



Obi-Wan Kenobi Staffel 2 oder ein neuer Kinofilm mit Ewan McGregor? Aktuell ist beides möglich

Nachdem Lucasfilm in den vergangenen Jahren seinen Fokus auf die Produktion von Serien für Disney+ gelegt hat (seit Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers hat es keinen neuen Star Wars-Film im Kino gegeben), zeichnete sich zuletzt ein Strategiewechsel ab. Die große Leinwand genießt wieder Priorität für das Star Wars-Studio.

2026 sollen zwei neue Filme der Sternensaga ins Kino kommen, angefangen bei The Mandalorian & Grogu im Mai 2026, der ebenfalls auf einer Serie basiert. Bei dem anderen Film, dessen Schicksal etwas ungewisser ist, handelt es sich um das New Jedi Order-Projekt aka die Rückkehr von Daisy Ridley als Rey Skywalker.

Gleichzeitig hat McGregor mehrmals zum Ausdruck gebracht, dass er an einer 2. Staffel von Obi-Wan Kenobi interessiert ist. Und er ist nicht der Einzige: Auch Co-Star Hayden Christensen würde keine Sekunde zögern. In Episode 2 und 3 spielte er Anakin Skywalker. Zuletzt lief er in voller Darth Vader-Montur durch die Kenobi-Serie.

Christensen teast:

Wenn das bedeutet, dass ich mehr mit Ewan zusammenarbeiten kann, dann ist das ein No-Brainer, aber ich hoffe wirklich, dass er mit der Figur weitermacht. Als Fan ist es so aufregend, ihm dabei zuzusehen, wie er Obi-Wan spielt – er ist einfach so gut darin.

Bis dato hat Lucasfilm allerdings kein weiteres Obi-Wan-Projekt offiziell angekündigt.