Ex-Erotik-Star Mia Khalifa verteidigt Ben Afflecks Batman – und sie hat recht

Die Knightmare-Sequenz mit Batman ist umstritten und muss viel Kritik einstecken. Doch Ex-Erotik-Star Mia Khalifa springt für Ben Affleck Dunklen Ritter in die Bresche.

Ben Afflecks Batman war nach dem Snyder-Cut von Justice League so gut wie weg. In der nahen Zukunft wird er allerdings in zwei DC-Filmen Gastauftritte absolvieren: Erst in Aquaman 2, dann in The Flash. Das kommt durchaus überraschend, denn obwohl bei vielen DC-Fans überaus beliebt, war Affleck im Fandom stets umstritten. Batfleck emotionalisiert und vor wenigen Tagen wurde sogar Ex-Pornodarstellerin Mia Khalifa in einen Social-Media-Streit hineingezogen.

Mia Khalifa ist eine Verbündete des düsteren Zack Snyder-Batman

Wer ist Mia Khalifa? Khalifa wurde im Jahr 2014 als Porno-Darstellerin weltbekannt, obwohl sie nur 3 Monate in der Industrie tätig war. Unter anderem eine Performance im Hijab sorgte für heftige Reaktionen und Anfeindungen. Inzwischen hat sie sich von der Branche größtenteils distanziert und sich eine Karriere als Internetpersönlichkeit und Streamerin aufgebaut.



Um welchen Batman-Streit geht es? Twitter-User Rob DenBleyker postete bei Twitter einen Screenshot der sogenannten Knightmare-Sequenz, die sich durch die Zack Snyder-Filme Batman v Superman: Dawn of Justice und Justice League zieht. Er kritisiert das Material:

"Stellt euch vor, ihr schaut euch diesen Typen an und verteidigt die kreativen Entscheidungen von Zack Snyder"

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Bild zeigt Afflecks Batman in einem alptraumartigen, Post-apokalyptischen Setting – mit Staubmantel und Maschinengewehr. Eine ungewohnte wie umstrittene Darstellung des Helden. Sie widerspricht dem Grundsatz Batmans: Keine Schusswaffen. Außerdem wirkt der über den Anzug gestülpte Mantel etwas ... unpraktisch. Der Post erhielt viel Zustimmung – aber nicht von Mia Khalifa.

Wie Mia Khalifa Ben Afflecks Batman-Kostüm verteidigt

Die ehemalige Erotik-Darstellerin hat offenbar große Gefühle für den staubigen Batfleck, denn sie nimmt ihn mit gleich 2 Quote-Tweets in Schutz.

Ihr Argument für den Style: Batman befindet sich in einer Post-Apokalypse und hat seine Ethik und Aufmachung entsprechend angepasst. Die Welt ist härter (und staubiger) = Batman wird härter und zieht sich anders an. Ob es nun unbedingt ein Staubmantel sein muss, ist eine andere Frage.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ihr Argument für die Waffe: Die Institutionen sind zusammengebrochen, Batman jagt Kriminelle nicht mehr in Gotham. Er kann keine Gefangenen machen – er schießt und tötet. Es ist der Lauf der Dinge. Gegen diesen Hinweis von Mia Khalifa ist nichts einzuwenden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Noch ein Beweis für Mia Khalifas Batman-Leidenschaft

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Knightmare-Sequenz ist auch deshalb ein so großer Streitpunkt im DCEU, weil sie eine große, nie vollendete Andeutung blieb. Zack Snyder hat nach seinem Justice League-Cut mit dem Universum abgeschlossen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Was haltet ihr von der Knightmare-Sequenz und Batmans Aufmachung?