Es war eine der härtesten Absetzungen im Jahr 2022: Aber Warrior Nun geht weiter. Der Produzent verkündet jetzt einen ambitionierten Plan – bei dem viele Fragen offen bleiben.

Auf die Absetzung folgte der Kampf der Fans und schließlich der Triumph: Seit Juni ist bekannt, dass Warrior Nun weitergeht. Irgendwie. Warrior Nun-Schöpfer Simon Barry verkündete damals persönlich die gute Nachricht, blieb aber wichtige Details zur Fortsetzung schuldig. Jetzt wissen wir etwas mehr über den Plan – aber noch längst nicht alles.

Was ist Warrior Nun und worum geht es?

Warrior Nun geht auf die gleichnamige Comic-Vorlage von Ben Dunn zurück. Die Geschichte erzählt von der jungen Ava Silva, die in einer Leichenhalle mit besonderen Kräften erwacht und sich einer Gemeinschaft Dämonen-jagender Nonnen im Kampf gegen das Böse anschließt. Alba Baptista spielt die Hauptrolle. Staffel 1 erschien 2020 bei Netflix, eine weitere Season folgte bei dem Streaming-Dienst, der letztes Jahr den Stecker zog.



Warrior Nun-Schöpfer gibt Details zur Rettung bekannt: 3 Filme sollen kommen

Auf die Absetzung folgte eine intensive Social-Media-Kampagne von Warrior Nun-Fans, die im Juni Früchte trug. Warrior Nun sollte tatsächlich weitergehen – aber nicht bei Netflix. Allem Anschein nach haben die Produzenten Simon Barry und Dean English ein neues Zuhause für die Fantasy-Reihe gefunden. In einem neuen Video gab English nun bekannt, dass die Serie als "Spielfilm-Trilogie zurückkehrt".

Wann, wo und wie? Der Warrior Nun-Plan wirkt noch löchrig

Bei welchen Sender oder Streaming-Dienst das Warrior Nun-Comeback stattfindet, ist aber immer noch nicht bekannt. Der laufende Streik in Hollywood hindere English zudem daran, Details zu den Beteiligten bekannt zu geben: Wer genau aus der Besetzung und der Crew bei den Filmen dabei ist, ist deshalb nicht sicher.



Auch ein Produktionsstart geschweige denn eine Veröffentlichung steht in der jetzigen Konstellation in den Sternen. Die Informationslage ist sehr dünn. Bislang ist der große Warrior Nun-Plan deshalb leider nur das: ein Plan.

