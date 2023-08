Unfassbar: Barbie schafft, was in 100 Jahren kein Film erreicht hat, und übertrifft einen der beliebtesten Superhelden-Filme

Der erstaunliche Siegeszug von Barbie hält an. Am Mittwoch stellte die Satire einen Rekord auf, der wohl Jahrzehnte bestehen bleiben dürfte.

Die Bestmarken purzeln weiter. Die Spielzeug-Satire Barbie pflügt seit Ende Juli durch die nationalen und weltweiten Kinokassen. Die Einnahmen übertreffen alle Erwartungen. Jetzt hat Greta Gerwigs Film abermals Geschichte geschrieben.

Vor The Dark Knight: Das ist die neue Barbie-Bestmarke

Das Barbie-Studio Warner ist eins der ältesten in Hollywood und prägte die US-amerikanische Filmgeschichte entscheidend. Seit 100 Jahren veröffentlicht das Unternehmen Filme und verdient Geld damit: Inception, die Harry Potter-Reihe und etliche DC-Filme gehören zu den erfolgreichsten Blockbustern seiner Historie.

Noch nie aber spielte ein Warner-Film innerhalb der USA mehr ein als Barbie: Bei einem Ergebnis von 537,5 Millionen Dollar steht Greta Gerwigs Film seit gestern, berichtet Variety .



Damit überholt Barbie den bisherigen nationalen Rekord-Halter: Christopher Nolans The Dark Knight, der 2008 zu einem popkulturellen Phänomen wurde und am folgenden Siegeszug des Superhelden-Genres mitwirkte. 536 Millionen US-Dollar spielte The Dark Knight ein. Wann Barbie auch den weltweiten Warner-Rekord bricht, ist nur eine Frage der Zeit. Global hat die Komödie rund 1,2 Milliarden eingespielt. Platz 1 hält derzeit Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2 mit 1,34 Milliarden US-Dollar. Diese Zahlen sind allerdings nicht inflationsbereinigt. (Barbie als limitiertes 4K-UHD-Steelbook kaufen *)

Wird Barbie auch der erfolgreichste Film des Jahres?

Die Tendenz ist klar: Branchen-Magazine wie Variety und Deadline gehen davon, dass Barbie den bisherigen Top-Film des Jahres noch einholt. Super Mario Bros. spielte 1,35 Milliarden US-Dollar weltweit ein und läuft teilweise sogar noch in den Kinos. Der anhaltendende Hype um die Spielzeug-Satire dürfte allerdings dafür sorgen, dass diese Bestmarke noch fällt.

Mehr zu Barbie:

Wie steht es um Barbie 2?

Nach den vielen Erfolgsmeldungen wird eine Barbie-Fortsetzung immer wahrscheinlicher. Verträge für Barbie 2 wurden bisher aber weder von Regisseurin Greta Gerwig noch von den Stars Margot Robbie und Ryan Gosling unterzeichnet. Verhandlungen zwischen der Film-Crew und dem Studio werden momentan erstmal nicht möglich sein. Aufgrund des aktuellen Doppel-Streiks von Drehbuchschreibenden und Schauspielenden steht Hollywood auf unbestimmte Zeit still.

