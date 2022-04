Extrem kontroverser Erotik-Hit von Netflix: 365 Days 2 fackelt nicht lange im ersten Trailer

Netflix' kontroverser Erotik-Hit 365 Days hat damals sogar zu Protesten geführt. Jetzt kommt bald die Fortsetzung, zu der ihr einen ersten Trailer schauen könnt.

Mitte 2020 landete Netflix mit dem Erotikthriller 365 Days einen Hit. Der polnische Fifty Shades of Grey-Verschnitt hielt sich wochenlang in den Top 10 der Charts, bis der Streamingdienst eine Fortsetzung ankündigte. Teil 2 erscheint noch diesen Monat, doch davor könnt ihr jetzt den ersten Trailer zu 365 Days: This Day schauen.

Hier ist der erste Trailer zur 365 Days-Fortsetzung:

365 Days This Day - Trailer (englische UT) HD

365 Days 2 bringt einen neuen Konkurrenten in die toxische Beziehung

In der Handlung von Teil 1 wurde die Hauptfigur Laura (Anna Maria Sieklucka) von dem Mafiaboss Massimo (Michele Morrone) entführt. Sie bekam 365 Tage Zeit, um sich in ihn zu verlieben. Der haarsträubende Plan des Gangsters ging auf und das Paar verlobte sich am Ende sogar.

In 365 Days: This Day kommt es direkt zu Spannungen zwischen dem frischgebackenen Ehepaar. Während dunkle Geheimnisse langsam ans Licht kommen, tritt mit Nacho (Simone Susinna) ein neuer Mann in Lauras Leben, der ihr Vertrauen um jeden Preis gewinnen will. Wie der Trailer deutlich zeigt, gibt es auch wieder viel nackte Haut.

Auch wenn 365 Days ein Netflix-Hit war, löste der Erotikthriller massive Kritik und Proteste aus. Da dem Film die Glorifizierung von sexuellem Missbrauch vorgeworfen wurde, forderte eine Petition die Löschung von 365 Days.

Am Ende bestellte Netflix nicht nur eine, sondern gleich zwei Fortsetzungen zu dem kontroversen Erotikfilm. Als erstes könnt ihr 365 Days: This Day ab dem 27. April streamen.

