"F*** dich, Netflix": Beliebte Fantasy-Serie wird nach nur einer Staffel abgesetzt

Die Netflix-Absetzung von First Kill hat Fans der Fantasy-Serie geschockt. Die Vorwürfe gegen den Streamingdienst sind heftig.

Das ist der lauteste Absetzungs-Aufschrei seit langem. Netflix hat die Fantasy-Serie First Kill nach nur einer Staffel beendet. In der Geschichte verliebt sich die Vampirin Juliette (Sarah Catherine Hook) in die Vampirjägerin Calliope (Imani Lewis). Eine queere Geschichte über zwei lesbische junge Frauen mit einer afroamerikanischen Hauptdarstellerin: Derart diverse Serien schaffen es selten zu einem der großen Streamingdienste. Entsprechend groß ist die Wut der Fans.

Die Netflix-Absetzung der Fantasy-Serie First Kill kommt überraschend

Um First Kill hatte sich in kurzer Zeit eine treue Fangemeinde geschart. Und falls das jetzt so klingt: First Kill war mitnichten ein Nischen-Phänomen. Staffel 1 hielt sich 3 Wochen in der globalen Netflix-Serien Top 10 , reihte sich zwischenzeitlich nur hinter den etablierten Peaky Blinders und Stranger Things ein. Knapp 100 Millionen Stunden wurden weltweit geschaut. Von einem Flop nach Netflix-Parametern kann nicht die Rede sein.

Schaut den Trailer zu First Kill

First Kill - S01 Trailer (Deutsche UT) HD

Zudem war First Kill wohl eher günstig, das Produktionsniveau nicht besonders hoch, was zu schlechten Kritiken führte. Schlechte Kritiken wiederum interessieren Netflix wenig. Eine Verlängerung hätte den Streamingdienst jedoch kaum etwas gekostet und viele Fans glücklich gemacht. Warum also wurde First Kill abgesetzt? Das fragen sich auch die Fans auf Twitter. Die Stimmung dort ist empfindlich, denn der Fall erinnert an ebenfalls verfrüht gecancelte, queere Serien wie GLOW und Everything Sucks!

"Ich hab das so satt": Die wütenden Reaktionen auf das First Kill-Ende

First Kill, eine Serie, die nicht an ein Franchise gebunden ist oder an bekannte Namen, wird abgesetzt, als hätte es nicht während seines ersten Monats die Netflix Top 10 dominiert. Das ist ärgerlich.

First Kill war nicht die Krone des Genres, aber sie war für viele in der queeren Community etwas Besonderes, wie dieser Kommentar zeigt:

Es ist mir egal ob Heteros dachten, First Kill sei überzeichnet und kitschig oder hatte schlechtes CGI. Ihr habt 100 Versionen davon, uns muss es erlaubt sein, eine queere Version davon zu haben. [...]

Immer wieder fällt der Vergleich zu Heartstopper. Die gefeierte Serie über ein junges, weißes, männliches Paar wurde bei ähnlichem Erfolg um zwei Staffeln verlängert.

Heartstopper um zwei Staffeln zu verlängern und First Kill abzusetzen, das in den ersten zwei Wochen 2,2 Millionen [Stunden] mehr als Heartstopper hatte ... ich hab es so satt.

Viele Fans kritisieren eine im Vergleich zu schwulen Liebesgeschichten mangelnde Repräsentation von lesbischen Liebesgeschichten bei Netflix.

Es ist verdammt seltsam, das Netflix First Kill absetzt. Eine erfolgreiche Women loving Women-Serie mit einer schwarzen Hauptdarstellerin, die erfolgreicher war als viele andere Netflix-Originals.

Warum genau Netflix sich von First Kill getrennt hat, ist nicht bekannt. Der Streamingdienst nannte keine Gründe. Womöglich folgt eine Erklärung noch, denn es sieht nicht danach aus, dass sich die Empörung um First Kill allzu schnell legt.

